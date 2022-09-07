Sul do ES tem alerta para ventos intensos que podem chegar a 61 km/h

Moradores do ES têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias Crédito: Carlos Alberto Silva

A Marinha do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram nesta quarta-feira (7) alerta para ventos costeiros intensos que podem ser registrados em cidades da região Sul do Espírito Santo.

Segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, ventos de direção Nordeste e Norte podem registrar intensidade de até 61 km/h entre a noite desta quarta-feira e a manhã de sábado (10).

Your browser does not support the audio element. Sul do ES tem alerta para ventos intensos que podem chegar a 61 km

A nota da Marinha explica que se trata de influência de um sistema de alta pressão atmosférica poderá afetar a faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e ao sul de Itaoca (ES).