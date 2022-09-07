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Clima

Sul do ES tem alerta para ventos intensos que podem chegar a 61 km/h

Cidades na região Sul capixaba devem registrar ventos costeiros mais fortes entre a noite desta quarta-feira (7) e a manhã de sábado (10)
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 set 2022 às 18:07

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 18:07

Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias
Moradores do ES têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias Crédito: Carlos Alberto Silva
A Marinha do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram nesta quarta-feira (7) alerta para ventos costeiros intensos que podem ser registrados em cidades da região Sul do Espírito Santo.
Segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, ventos de direção Nordeste e Norte podem registrar intensidade de até 61 km/h entre a noite desta quarta-feira e a manhã de sábado (10).
Sul do ES tem alerta para ventos intensos que podem chegar a 61 km
A nota da Marinha explica que se trata de influência de um sistema de alta pressão atmosférica poderá afetar a faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e ao sul de Itaoca (ES).
Já o alerta Inmet foi classificado como de perigo potencial, ou seja, de nível amarelo. Ele é válido para cidades da costa do Rio de Janeiro e para os municípios capixabas de Mimoso do Sul, Marataízes e Presidente Kennedy.

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