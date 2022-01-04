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Meteorologia

Sul do ES recebe alerta de perigo potencial para chuva intensa

Alerta do  Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi divulgado nesta terça-feira (4) e vale até as 10h desta quarta-feira (5)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jan 2022 às 12:07

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 12:07

Primavera começa com chuva e vento no ES
Sul do ES recebe alerta de perigo potencial para chuva intensa Crédito: Fernando Madeira
A região Sul do Espírito Santo recebeu um alerta de perigo potencial para chuva intensa. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido das 10h desta terça-feira (4) até às 10h de quarta-feira (5) e compreende 21 municípios.
O alerta amarelo, de perigo potencial, mostra que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem ficar entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Itapemirim
  15. Iúna
  16. Jerônimo Monteiro
  17. Mimoso do Sul
  18. Muniz Freire
  19. Muqui
  20. Presidente Kennedy
  21. São José do Calçado

Recomendações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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