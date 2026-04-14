Capixaba Victor Pignaton estreia nesta quart no Roland Garros Junior Series em busca vaga no Grand Slam do saibro

Victor Pignaton, tenista capixaba de 15 anos Crédito: Gallas Press / Divulgação

O atleta capixaba Victor Pignaton, de apenas 15 anos, estreia nesta quarta-feira, a partir das 11h, no Roland Garros Junior Series. O torneio, que engloba atletas da América do Sul e do México, valerá uma vaga para o campeão na chave juvenil do Aberto da França, o Grand Slam do saibro, que ocorre no final de maio.

O jovem talento capixaba faz o primeiro jogo da quadra 3 no Sociedade Harmônia de Tênis, em São Paulo, contra o peruano Diego Pajares. Pignaton vem de semifinal de simples no torneio J60 de Punta Cana, na Rep. Dominicana, na última semana, e treinou nesta terça-feira com orientação do argentino Juan Martin del Potro, campeão do US Open e semifinalista de Roland Garros em 2009.

A expectativa de jogar no Brasil depois de anos é boa. Acredito que será bom fazer jogos duros, competir e ver até onde vai Victor Pignaton - Tenista capixaba