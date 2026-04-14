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Talento capixaba no tênis

Capixaba Victor Pignaton estreia nesta quart no Roland Garros Junior Series em busca vaga no Grand Slam do saibro

Jovem de 15 anos treinou com orientação de Del Potro e jogará pela primeira vez no Brasil

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 16:24

Publicado em 

14 abr 2026 às 16:24
Victor Pignaton, tenista capixaba de 15 anos Crédito: Gallas Press / Divulgação
O atleta capixaba Victor Pignaton, de apenas 15 anos, estreia nesta quarta-feira, a partir das 11h, no Roland Garros Junior Series. O torneio, que engloba atletas da América do Sul e do México, valerá uma vaga para o campeão na chave juvenil do Aberto da França, o Grand Slam do saibro, que ocorre no final de maio.
O jovem talento capixaba faz o primeiro jogo da quadra 3 no Sociedade Harmônia de Tênis, em São Paulo, contra o peruano Diego Pajares. Pignaton vem de semifinal de simples no torneio J60 de Punta Cana, na Rep. Dominicana, na última semana, e treinou nesta terça-feira com orientação do argentino Juan Martin del Potro, campeão do US Open e semifinalista de Roland Garros em 2009. 
A expectativa de jogar no Brasil depois de anos é boa. Acredito que será bom fazer jogos duros, competir e ver até onde vai
Victor Pignaton - Tenista capixaba
Após encarar Pajares, Pignaton enfrentará em seu grupo o venezuelano Ignacio De Armas, e o boliviano Olivier Solis, na quinta e sexta-feira.O Roland Garros Junior Series será jogado em São Paulo e a experiência no Brasil será inédita para o atleta natural de Vitória (ES), que mora nos Estados Unidos. O campeão do grupo vai para a semifinal e o campeão do torneio garante vaga na chave juvenil do Aberto da França.

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