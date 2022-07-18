Sol predomina no início da semana no ES; confira a previsão do tempo

Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi. Crédito: Vitor Jubini

A segunda-feira (18) será de tempo estável na maior parte do Estado. Chove rápido e fraco entre a madrugada e a manhã apenas no litoral da Região Nordeste, Extremo Norte e parte da Região Noroeste. Nas demais áreas, não chove. As temperaturas sobem em todo o Estado e as máximas podem chegar aos 32ºC na Grande Vitória e a 35ºC na Região Sul.

Na terça-feira (19), o sol abre entre muitas nuvens em todas as regiões. Chove rápido e fraco em alguns momentos do dia na Grande Vitória, Extremo Norte, nas Três Santas e nas Regiões Serrana e Nordeste. Nas demais áreas, o tempo segue com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.