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Sol predomina no início da semana no ES; confira a previsão do tempo

Nesta segunda-feira (18), as temperaturas sobem em todo o Estado e as máximas podem chegar aos 32°C na Grande Vitória e a 35°C na Região Sul
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jul 2022 às 07:26

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 07:26

Vitória - ES - Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi.
Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi. Crédito: Vitor Jubini
O fim de semana foi de tempo aberto em todo o Espírito Santo. Para os próximos dias, a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o sol continua, mas com previsão de chuva fraca para algumas localidades capixabas. 
A segunda-feira (18) será de tempo estável na maior parte do Estado. Chove rápido e fraco entre a madrugada e a manhã apenas no litoral da Região Nordeste, Extremo Norte e parte da Região Noroeste. Nas demais áreas, não chove. As temperaturas sobem em todo o Estado e as máximas podem chegar aos 32ºC na Grande Vitória e a 35ºC na Região Sul.
Na terça-feira (19), o sol abre entre muitas nuvens em todas as regiões. Chove rápido e fraco em alguns momentos do dia na Grande Vitória, Extremo Norte, nas Três Santas e nas Regiões Serrana e Nordeste. Nas demais áreas, o tempo segue com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.
A quarta-feira (20) continua com previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia, para a Região Nordeste e o Extremo Norte. O tempo fica com muitas nuvens devido à umidade trazida por ventos costeiros. Nas demais regiões, o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

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