Semana começa com tempo nublado e com chance de chuva rápida na Grande Vitória

O tempo amanheceu fechado e com chuva fina nesta segunda-feira (3) na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O primeiro dia útil de maio começou com o tempo nublado, temperaturas amenas e uma chuvinha leve na Grande Vitória . O cenário das primeiras horas da manhã desta segunda-feira (3) deve permanecer também na terça-feira (4), onde ainda há expectativa por chuvas isoladas na região Metropolitana do Espírito Santo, mas nada em grande quantidade. Esta é a previsão divulgada pelo Instituto Climatempo para a área.

Segundo o órgão de meteorologia, a atuação de uma grande e forte massa de ar seco vai continuar impedindo a formação de nuvens carregadas sobre o Sudeste do Brasil esta semana. Com isso, grande parte da região terá uma semana de pouca ou nenhuma chuva, e os índices de umidade relativa do ar poderão ficar cada vez mais baixos.

De forma geral, a expectativa é de que algumas áreas de instabilidade se formem e provoquem chuva muito rápida e isolada entre o interior fluminense (Rio de Janeiro) e a região da Grande Vitória, principalmente entre segunda (3) e terça-feira (4). Nos demais dias, o tempo deve "firmar" e as chances de chuva são baixas pelo menos até a próxima sexta-feira (7).

Já a meteorologia do Incaper prevê possibilidade de precipitação nesta segunda-feira também no Norte, Nordeste, litoral Sul do Estado. A nebulosidade se prolonga por toda a faixa litorânea, adentrando para as cidades do interior. Não há previsão de chuva para os municípios situados na área do Caparaó, Serrana e também Noroeste.