Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Semana começa com tempo nublado e com chance de chuva rápida na Grande Vitória

Institutos alertam para a possibilidade de pancadas passageiras para esta segunda (3) e terça-feira (4). Volume, entretanto não deve ser tão elevado; confira como fica o tempo na semana

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 09:42

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 mai 2021 às 09:42
Tempo fechado na Grande Vitória. Previsão de chuva no ES
O tempo amanheceu fechado e com chuva fina nesta segunda-feira (3) na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O primeiro dia útil de maio começou com o tempo nublado, temperaturas amenas e uma chuvinha leve na Grande Vitória. O cenário das primeiras horas da manhã desta segunda-feira (3) deve permanecer também na terça-feira (4), onde ainda há expectativa por chuvas isoladas na região Metropolitana do Espírito Santo, mas nada em grande quantidade. Esta é a previsão divulgada pelo Instituto Climatempo para a área.
Segundo o órgão de meteorologia, a atuação de uma grande e forte massa de ar seco vai continuar impedindo a formação de nuvens carregadas sobre o Sudeste do Brasil esta semana. Com isso, grande parte da região terá uma semana de pouca ou nenhuma chuva, e os índices de umidade relativa do ar poderão ficar cada vez mais baixos.

Veja Também

Acidente na tirolesa do Morro do Moreno aconteceu nos primeiros 100 metros

Veja lista com mais de 6 mil profissionais da educação que serão vacinados no ES

Com livros e videoaulas, amigos do ES conquistam vaga em Medicina na USP

De forma geral, a expectativa é de que algumas áreas de instabilidade se formem e provoquem chuva muito rápida e isolada entre o interior fluminense (Rio de Janeiro) e a região da Grande Vitória, principalmente entre segunda (3) e terça-feira (4). Nos demais dias, o tempo deve "firmar" e as chances de chuva são baixas pelo menos até a próxima sexta-feira (7).
Já a meteorologia do Incaper prevê possibilidade de precipitação nesta segunda-feira também no Norte, Nordeste, litoral Sul do Estado. A nebulosidade se prolonga por toda a faixa litorânea, adentrando para as cidades do interior. Não há previsão de chuva para os municípios situados na área do Caparaó, Serrana e também Noroeste.
Sobre as temperaturas, a máxima no Espírito Santo não ultrapassa os 28 °C. Esta é a alta esperada para a Grande Vitória e o Nordeste do ES.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo espírito santo Grande Vitória Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados