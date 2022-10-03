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Previsão do tempo

Semana começa com chuva e chegada de nova frente fria ao ES

Segundo Incaper, tempo deve continuar instável no Estado, com previsão de chuva e instabilidade devido à chegada de outra frente fria nesta terça-feira (4)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 out 2022 às 10:30

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 10:30

Semana começa com tempo encoberto na Grande Vitória

O sol deu as caras no Espírito Santo neste domingo (2), mas deve voltar a ficar encoberto nesta semana na maioria das regiões capixabas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria chega pelo litoral capixaba, causando instabilidade no tempo. 
Esta segunda-feira (3) começou com tempo nublado entre o Litoral Sul e o Metropolitano, como mostram as fotos do repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta. As nuvens aumentam e pode chover nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória durante a noite. Nas demais áreas, o sol fica entre muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas aumentam um pouco em todo o território capixaba.
Uma nova frente fria atinge o Espírito Santo pelo litoral e aumenta a quantidade de nuvens em todo o Estado na terça-feira (4). Chove em alguns momentos do dia nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas, o dia começa com o sol, as nuvens aumentam ao longo do dia e pode chover à noite. 
A quarta-feira (5) terá muita nebulosidade e algumas aberturas de sol. O aumento de nuvens provocado pelo transporte de umidade vinda do mar  provoca chuva a partir do final da manhã em todas as regiões do Estado.

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