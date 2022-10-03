Semana começa com chuva e chegada de nova frente fria ao ES

Semana começa com tempo encoberto na Grande Vitória

O sol deu as caras no Espírito Santo neste domingo (2), mas deve voltar a ficar encoberto nesta semana na maioria das regiões capixabas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , uma frente fria chega pelo litoral capixaba, causando instabilidade no tempo.

Esta segunda-feira (3) começou com tempo nublado entre o Litoral Sul e o Metropolitano, como mostram as fotos do repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta. As nuvens aumentam e pode chover nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória durante a noite. Nas demais áreas, o sol fica entre muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas aumentam um pouco em todo o território capixaba.

Uma nova frente fria atinge o Espírito Santo pelo litoral e aumenta a quantidade de nuvens em todo o Estado na terça-feira (4). Chove em alguns momentos do dia nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas, o dia começa com o sol, as nuvens aumentam ao longo do dia e pode chover à noite.