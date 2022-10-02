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Perigo potencial

Cidades das regiões Sul e Serrana do ES recebem alerta de tempestade

Aviso amarelo, divulgado pelo Inmet no final da manhã deste domingo (2), compreende 35 municípios e é válido até as 9h30 desta segunda-feira (3)

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 11:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2022 às 11:03
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Regiões Sul e Serrana do ES recebem alerta de tempestade Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo – de perigo potencial – de tempestade para 35 cidades capixabas. O aviso, que já está vigente, foi divulgado na manhã deste domingo (2) e é válido até as 9h30 desta segunda-feira (3). 
Nos municípios abrangidos pelo alerta pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia Os ventos podem atingir velocidade de 40 km/h a 60 km/h,  podendo ocorrer queda de granizo. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Lista das cidades abrangidas pelo alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Marataízes
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante

Instruções:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

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