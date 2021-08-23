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Calorão

Semana começa com calor, clima seco e sem previsão de chuva no ES

Com o céu limpo na Grande Vitória e nas demais regiões do Estado, a meteorologia do Incaper aponta ainda para a baixa umidade do ar, oscilando entre 20 a 30% nesta segunda (23) e ao longo dos próximos dias

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 13:18

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 ago 2021 às 13:18
Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória
Com pouca nebulosidade, a semana do capixaba será de bastante calor em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
A estação ainda é o inverno, mas o calor já faz lembrar o verão. A semana do capixaba começou com temperaturas mais elevadas e que em nada fazem lembrar o tempo mais friozinho. Nesta segunda-feira (23), o ar seco e quente, associado a um sistema de alta pressão, mantém o tempo estável no Espírito Santo, segundo o Incaper. Não chove e faz calor em todo o Estado, com os termômetros podendo chegar aos 30 °C na Grande Vitória e até 34 °C no Sul.

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No período da tarde, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% em alguns trechos da região Sul. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral Sul e a Grande Vitória, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral Sul.
Já na terça-feira (24), o cenário deve ser de poucas nuvens e calor no Espírito Santo. Existe a possibilidade de formação de nevoeiro no final da madrugada em alguns trechos do Norte capixaba. No período da tarde, a umidade relativa do ar fica novamente abaixo dos 30%, mas na faixa oeste capixaba.

"ABAFADO"

O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral, podendo ocorrer algumas rajadas na região costeira. Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral.
O "abafado" decorrente da pouca umidade do ar ocorre novamente na quarta-feira (25), fazendo com que a sensação de calor seja ainda maior. Segundo o Incaper, o tempo segue aberto em todo o Espírito Santo, praticamente sem nebulosidade.
No período da tarde, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% por toda a metade sul (inclusive na Grande Vitória) e no trecho sul da região Noroeste, sendo que em alguns pontos das regiões Sul e Serrana, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral Sul e o Metropolitano.
Assim como nos dias anteriores, as temperaturas máximas giram em torno dos 30 °C na Grande Vitória e a máxima no Estado pode ser de 34 °C nas cidades da região Sul.

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