Semana começa com calor, clima seco e sem previsão de chuva no ES

Com pouca nebulosidade, a semana do capixaba será de bastante calor em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A estação ainda é o inverno, mas o calor já faz lembrar o verão. A semana do capixaba começou com temperaturas mais elevadas e que em nada fazem lembrar o tempo mais friozinho. Nesta segunda-feira (23), o ar seco e quente, associado a um sistema de alta pressão, mantém o tempo estável no Espírito Santo, segundo o Incaper . Não chove e faz calor em todo o Estado , com os termômetros podendo chegar aos 30 °C na Grande Vitória e até 34 °C no Sul.

No período da tarde, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% em alguns trechos da região Sul. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral Sul e a Grande Vitória , podendo ocorrer algumas rajadas no litoral Sul.

Já na terça-feira (24), o cenário deve ser de poucas nuvens e calor no Espírito Santo. Existe a possibilidade de formação de nevoeiro no final da madrugada em alguns trechos do Norte capixaba. No período da tarde, a umidade relativa do ar fica novamente abaixo dos 30%, mas na faixa oeste capixaba.

"ABAFADO"

O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral, podendo ocorrer algumas rajadas na região costeira. Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral.

O "abafado" decorrente da pouca umidade do ar ocorre novamente na quarta-feira (25), fazendo com que a sensação de calor seja ainda maior. Segundo o Incaper, o tempo segue aberto em todo o Espírito Santo, praticamente sem nebulosidade.

No período da tarde, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% por toda a metade sul (inclusive na Grande Vitória) e no trecho sul da região Noroeste, sendo que em alguns pontos das regiões Sul e Serrana, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral Sul e o Metropolitano.