Risco laranja: ES recebe novo alerta de chuva para 49 cidades

As fortes chuvas permanecem em grande parte do Espírito Santo. O novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (15), classifica alguns municípios com a cor laranja, que indica perigo. O alerta é válido até as 10 horas desta quarta-feira (16). O aviso deu sequência a outros dois também ainda válidos, classificados com as cores laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial).
De acordo com o aviso, pode ocorrer chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h.
Ainda de acordo com o Instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira as cidades que estão em alerta laranja:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).