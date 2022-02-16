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Mais chuva vindo aí!

Risco laranja: ES recebe novo alerta de chuva para 49 cidades

O ES tem dois outros avisos vigentes emitidos na manhã desta terça-feira (15) que valem até as 10h desta quarta-feira (16) para diversas cidades capixabas

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 21:44

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

15 fev 2022 às 21:44
As fortes chuvas permanecem em grande parte do Espírito Santo. O novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (15), classifica alguns municípios com a cor laranja, que indica perigo. O alerta é válido até as 10 horas desta quarta-feira (16). O aviso deu sequência a outros dois também ainda válidos, classificados com as cores laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial).
De acordo com o aviso, pode ocorrer chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h.
Ainda de acordo com o Instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
alerta laranja
Inmet emite novo alerta de chuvas intensas ao ES Crédito: Inmet

Confira as cidades que estão em alerta laranja:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. Jaguaré
  22. João Neiva
  23. Laranja da Terra
  24. Linhares
  25. Mantenópolis
  26. Marechal Floriano
  27. Marilândia
  28. Montanha
  29. Mucurici
  30. Nova Venécia
  31. Pancas
  32. Pedro Canário
  33. Pinheiros
  34. Ponto Belo
  35. Rio Bananal
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São Domingos do Norte
  40. São Gabriel da Palha
  41. São Mateus
  42. São Roque do Canaã
  43. Serra
  44. Sooretama
  45. Viana 
  46. Vila Pavão
  47. Vila Valério
  48. Vila Velha
  49. Vitória

Orientações do Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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