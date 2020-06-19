Previsão: veja como será o primeiro final de semana de inverno no ES

Esta sexta-feira (19) foi de chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Apesar das temperaturas mais amenas, chuva e friozinho em grande parte do Espírito Santo , o inverno só começa às 18h43 deste sábado (20), e a previsão é de que o tempo fique estável em todo o Estado.

Grande Vitória pode ter a mínima de 16ºC  o que já faz o capixaba tirar o casaquinho do guarda-roupas  e a Região Serrana pode registrar a mínima de 10ºC.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , neste primeiro dia da estação famosa por ser a mais fria do ano, o sol deve aparecer entre nuvens, e não há previsão de chuva.

SÁBADO

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 17°C e máxima de 29°C. Vitória: mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Na Região Sul, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 13°C e máxima de 28°C.

Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15°C e máxima de 28°C. Nas áreas altas: mínima de 12°C e máxima de 26°C.

Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C. Na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Na Região Nordeste, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C.

DOMINGO

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°C. Vitória: mínima de 16°C e máxima de 29°C.

Na Região Sul, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 12°C e máxima de 28°C.

Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13°C e máxima de 28°C. Nas áreas altas: mínima de 10°C e máxima de 26°C.

Na Região Norte, sol entre nuvens e chuva rápida. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chuva rápida, exceto no extremo sul da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 30°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17°C e máxima de 28°C.