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Previsão: veja como será o primeiro final de semana de inverno no ES

Termômetros devem marcar a mínima de 16ºC na Grande Vitória, e a Região Serrana pode registrar a mínima de 10ºC; veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 19:04

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 19:04

Chuva na Capital do ES
Esta sexta-feira (19) foi de chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Apesar das temperaturas mais amenas, chuva e friozinho em grande parte do Espírito Santo, o inverno só começa às 18h43 deste sábado (20), e a previsão é de que o tempo fique estável em todo o Estado. 
Grande Vitória pode ter a mínima de 16ºC  o que já faz o capixaba tirar o casaquinho do guarda-roupas  e a Região Serrana pode registrar a mínima de 10ºC.

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Inverno no ES deve ser de tempo aberto e temperaturas amenas, diz Incaper

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste primeiro dia da estação famosa por ser a mais fria do ano, o sol deve aparecer entre nuvens, e não há previsão de chuva.

SÁBADO

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 17°C e máxima de 29°C. Vitória: mínima de 17°C e máxima de 29°C.
Na Região Sul, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 13°C e máxima de 28°C.
Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15°C e máxima de 28°C. Nas áreas altas: mínima de 12°C e máxima de 26°C.
Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C. Na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19°C e máxima de 28°C.
Na Região Nordeste, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C.

DOMINGO

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°C. Vitória: mínima de 16°C e máxima de 29°C.
Na Região Sul, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 12°C e máxima de 28°C.
Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13°C e máxima de 28°C. Nas áreas altas: mínima de 10°C e máxima de 26°C.
Na Região Norte, sol entre nuvens e chuva rápida. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C.
Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chuva rápida, exceto no extremo sul da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 30°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17°C e máxima de 28°C.
Na Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva rápida, exceto no extremo sul da região. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C.

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