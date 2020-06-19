Inpe emite aviso de chuva forte para o Norte do Espírito Santo

Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção de chuva forte para parte da região Norte do Espírito Santo.

Válido até a manhã desta sexta-feira (19), o alerta aponta "condição para chuva de moderada a forte intensidade e podendo ocorrer acumulados pontualmente elevados até o final do período".

O aviso inclui municípios da Bahia e duas cidades capixabas: Conceição da Barra São Mateus . Esse tipo de alerta é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.

A orientação do Inpe é de que os moradores acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger dos "eventuais impactos decorrentes de tempo severo".

PREVISÃO DO INCAPER

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também aponta um tempo mais instável no Estado nesta sexta, mas com menor intensidade. De acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros provocam chuvas rápidas em alguns pontos do Estado.