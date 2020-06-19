Inpe emite aviso de chuva forte para o Norte do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção de chuva forte para parte da região Norte do Espírito Santo.
Válido até a manhã desta sexta-feira (19), o alerta aponta "condição para chuva de moderada a forte intensidade e podendo ocorrer acumulados pontualmente elevados até o final do período".
O aviso inclui municípios da Bahia e duas cidades capixabas: Conceição da Barra e São Mateus. Esse tipo de alerta é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
A orientação do Inpe é de que os moradores acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger dos "eventuais impactos decorrentes de tempo severo".
PREVISÃO DO INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também aponta um tempo mais instável no Estado nesta sexta, mas com menor intensidade. De acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros provocam chuvas rápidas em alguns pontos do Estado.
Nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Grande Vitória e nas "Três Santas", segundo o Incaper, o sol aparece entre nuvens e chove, de forma passageira. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não chove. As temperaturas seguem em elevação, de acordo com o instituto capixaba.