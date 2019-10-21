Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Previsão de chuva com raios e rajadas de ventos na Grande Vitória

Segundo informações do Climatempo, será uma semana mais úmida, com condições para chuva mais frequentes no Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 12:05

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

21 out 2019 às 12:05
Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Previsão de chuva com raios e rajadas de ventos na Grande Vitória
A segunda-feira (21) no Espírito Santo terá muitas nuvens e mormaço, com pouca chuva. Mas, segundo informações do Climatempo, nesta terça-feira (22), as áreas de instabilidade ganham força e o tempo fica mais carregado sobre o Estado. Há risco de temporais para as cidades que fazem divisa com Aimorés e Vale do Rio Doce. Na Grande Vitória, há risco de chuva isolada, de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento.
Na quarta-feira (23), as instabilidade ganham força com a influência de um sistema de baixa pressão. O tempo fica chuvoso o dia todo no Espírito Santo. Será uma semana mais úmida, com condições para chuvas mais frequentes no Estado.

Veja Também

Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba

Frente fria deve chegar ao ES no domingo

Nuvem gigante em Vila Velha anuncia chegada de frente fria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados