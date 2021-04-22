Onda de frio deve chegar na próxima semana ao Espírito Santo

Temperaturas devem diminuir ao longo da próxima semana no ES Crédito: Vitor Jubini

Os institutos de meteorologia garantem que o friozinho vai aparecer na próxima semana e os termômetros devem ter uma queda de pelo menos 8 °C na temperatura. O inverno ainda não chegou. Mas se você já está ansioso por um friozinho, pode marcar no calendário: na próxima terça-feira (27) as temperaturas devem diminuir no Espírito Santo

Segundo o Instituto Climatempo , uma frente fria avança para o Brasil neste fim de semana, e traz uma massa de ar frio, de origem polar, com intensidade de moderada a forte. Serão dias frios e com previsão de geada para o Sul do Brasil. Na terça-feira, a previsão é de que essa onda de frio avance também pelo Sudeste do país.

PRIMEIRO O CALOR, DEPOIS O FRIO

O meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , avisa que, antes de esfriar, vai fazer calor no Estado. Nesta sexta-feira (23), o tempo segue instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva fraca na maior parte do território capixaba. Mas a partir de sábado (24), especialmente no domingo (25), o tempo fica aberto, com sol e poucas nuvens.

Na próxima segunda-feira (26), o tempo abafado pode fazer os termômetros chegarem aos 34 °C no Estado. A frente fria chega logo depois, na terça-feira (27), e as temperaturas amenas devem durar até o domingo seguinte (2).

"A tendência é a gente ter ainda um tempo um pouco mais aberto no final de semana, mesmo com algumas nuvens e chuva fraca A partir de sábado a condição do tempo fica mais aberto, pouca nebulosidade, aumento do calor e clima abafado. E na terça-feira a frente fria começa a atuar no Estado", afirma o meteorologista.

"A frente fria não vai afetar o Estado em cheio, mas vai ficar na altura do Espírito Santo e, por isso, o ar frio desse sistema frontal vai contribuir para a queda das temperaturas. O friozinho deve durar mais ou menos até domingo, dia 2 de maio." Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

QUEDA DE 8°C EM VITÓRIA

Segundo Ramos, se utilizarmos Vitória como exemplo é possível considerar que haverá da segunda para a terça-feira uma queda de pelo menos 8 °C na temperatura. Na Região Serrana, o clima já é mais ameno e deve fazer mais frio.