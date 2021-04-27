Onda de frio chega ao ES nesta terça-feira; veja a previsão

Onda de frio chega ao Estado na última semana de abril Crédito: IStock | Reprodução

frente fria já entrou no Brasil no último domingo (25) e, nesta segunda-feira (26), o ar polar começou a se espalhar por parte do Brasil. A queda de temperatura será sentida até em áreas do Norte do país. Apesar da chegada do inverno estar marcada só para meados de junho, uma onda de frio chega ao Estado capixaba nesta terça-feira (27) . Segundo o Instituto Climatempo , a novajá entrou no Brasil no último domingo (25) e, nesta segunda-feira (26), o ar polar começou a se espalhar por parte do Brasil. A queda de temperatura será sentida até em áreas do Norte do país.

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O instituto afirma que o diferencial da frente fria desta última semana de abril é que a massa polar é continental, ou seja, o ar frio de origem polar avança por dentro da América do Sul, e não pelo oceano. Assim, esse ar frio continua forte o suficiente para atingir áreas mais ao norte do continente, como a região da Amazônia.

Na região Sudeste, a previsão é de que a frente fria vai trazer muitas nuvens e umidade, mas não vai trazer chuva muito volumosa. Entre terça (26) e quarta-feira (27) é que podem ocorrer algumas pancadas de chuva mais fortes entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo , e nesses dias a chuva também será frequente (apesar de não haver temporais) no litoral paulista, o que também pode acarretar volumes altos acumulados.

No decorrer da semana, a temperatura vai caindo também no restante de Minas Gerais e no Espírito Santo.

QUEDA DE ATÉ 8ºC NA TEMPERATURA

De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , se utilizarmos Vitória como exemplo é possível considerar que haverá da segunda para a terça-feira uma queda de pelo menos 8°C na temperatura. Na Região Serrana, o clima já é mais ameno e deve fazer mais frio.

"Vitória chegou a 30°C na semana passada. Com a passagem da frente, a temperatura vai cair uns 8°C, e na terça devemos ter temperatura em 26ºC", detalhou o meteorologista. Abaixo, veja a previsão para os próximos dias.

A terça-feira (27) será de aumento de nebulosidade em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As demais áreas têm varição de nebulosidade ao longo do dia, mas não há expectativa de chuva.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23°C e máxima de 31°C. Vitória: mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C. Nas áreas altas: mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

QUARTA (28) E QUINTA (29)

Na quarta-feira (28), o tempo segue instável em grande parte do Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no extremo sul do Nordeste e Noroeste. As demais áreas têm variação de nuvens, mas não há expectativa de chuva.