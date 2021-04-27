Apesar da chegada do inverno estar marcada só para meados de junho, uma onda de frio chega ao Estado capixaba nesta terça-feira (27). Segundo o Instituto Climatempo, a nova frente fria já entrou no Brasil no último domingo (25) e, nesta segunda-feira (26), o ar polar começou a se espalhar por parte do Brasil. A queda de temperatura será sentida até em áreas do Norte do país.
Onda de frio chega ao ES nesta terça-feira; veja a previsão
O instituto afirma que o diferencial da frente fria desta última semana de abril é que a massa polar é continental, ou seja, o ar frio de origem polar avança por dentro da América do Sul, e não pelo oceano. Assim, esse ar frio continua forte o suficiente para atingir áreas mais ao norte do continente, como a região da Amazônia.
Na região Sudeste, a previsão é de que a frente fria vai trazer muitas nuvens e umidade, mas não vai trazer chuva muito volumosa. Entre terça (26) e quarta-feira (27) é que podem ocorrer algumas pancadas de chuva mais fortes entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e nesses dias a chuva também será frequente (apesar de não haver temporais) no litoral paulista, o que também pode acarretar volumes altos acumulados.
No decorrer da semana, a temperatura vai caindo também no restante de Minas Gerais e no Espírito Santo.
QUEDA DE ATÉ 8ºC NA TEMPERATURA
De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), se utilizarmos Vitória como exemplo é possível considerar que haverá da segunda para a terça-feira uma queda de pelo menos 8°C na temperatura. Na Região Serrana, o clima já é mais ameno e deve fazer mais frio.
"Vitória chegou a 30°C na semana passada. Com a passagem da frente, a temperatura vai cair uns 8°C, e na terça devemos ter temperatura em 26ºC", detalhou o meteorologista. Abaixo, veja a previsão para os próximos dias.
A terça-feira (27) será de aumento de nebulosidade em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As demais áreas têm varição de nebulosidade ao longo do dia, mas não há expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23°C e máxima de 31°C. Vitória: mínima de 23°C e máxima de 31°C.
Na Região Sul, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 27°C.
Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C. Nas áreas altas: mínima de 17°C e máxima de 27°C.
Na Região Norte, sol entre algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.
QUARTA (28) E QUINTA (29)
Na quarta-feira (28), o tempo segue instável em grande parte do Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no extremo sul do Nordeste e Noroeste. As demais áreas têm variação de nuvens, mas não há expectativa de chuva.
Na quinta-feira (29) o tempo segue instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas diminuem todas as regiões.