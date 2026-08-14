Nova onda de calor deve atingir o Brasil; veja como fica o ES

Uma nova onda de calor deve atingir áreas de quatro regiões do Brasil entre sábado (15) e quinta-feira (20), segundo a Climatempo. O Espírito Santo não está entre os locais classificados em situação de onda de calor, mas terá aumento das temperaturas a partir de segunda-feira (17).
Antes de o calor aumentar em território capixaba, a passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste muda o tempo no Espírito Santo entre esta sexta-feira (14) e sábado (15), com possibilidade de chuvas e ventania.
A terceira onda de calor prevista para 2026 será provocada pela intensificação de uma área de alta pressão atmosférica sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. O sistema dificulta a entrada de massas de ar frio e favorece dias de muito sol e temperaturas elevadas.
A Climatempo prevê temperaturas de 40°C a 42°C em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins durante o período de calor intenso.
No Sudeste, a onda de calor deve atingir a Grande São Paulo, as regiões de Campinas e Sorocaba, além do centro, oeste e norte de São Paulo e do Triângulo Mineiro. As temperaturas podem alcançar marcas entre 37ºC e 39ºC.
Embora não esteja na área de onda de calor indicada pela Climatempo, as temperaturas devem subir a partir de segunda-feira (17). Isso ocorre porque a área de alta pressão que atua sobre o interior do país também favorece o aquecimento no Espírito Santo. O Estado, porém, não atende aos critérios utilizados pela Climatempo para classificar uma região como em onda de calor.
Pela definição usada pela empresa, é preciso haver pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais acima da média para a época do ano.
A onda de calor também deve provocar queda da umidade do ar em várias áreas do país. Os menores índices, entre 12% e 20%, são esperados principalmente no Centro-Oeste, Tocantins, oeste de São Paulo e oeste de Minas Gerais. Não há previsão de impactos no Espírito Santo.