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Tempo

Nova onda de calor deve atingir o Brasil; veja como fica o ES

Antes de o calor aumentar em território capixaba, a passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste muda o tempo no Espírito Santo

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2026 às 15:20

Uma nova onda de calor deve atingir áreas de quatro regiões do Brasil entre sábado (15) e quinta-feira (20), segundo a Climatempo. O Espírito Santo não está entre os locais classificados em situação de onda de calor, mas terá aumento das temperaturas a partir de segunda-feira (17).


Antes de o calor aumentar em território capixaba, a passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste muda o tempo no Espírito Santo entre esta sexta-feira (14) e sábado (15), com possibilidade de chuvas e ventania.

Onde será a onda de calor
Nova onda de calor deve atingir o Brasil; veja como fica o ES

A terceira onda de calor prevista para 2026 será provocada pela intensificação de uma área de alta pressão atmosférica sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. O sistema dificulta a entrada de massas de ar frio e favorece dias de muito sol e temperaturas elevadas.


A Climatempo prevê temperaturas de 40°C a 42°C em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins durante o período de calor intenso.


No Sudeste, a onda de calor deve atingir a Grande São Paulo, as regiões de Campinas e Sorocaba, além do centro, oeste e norte de São Paulo e do Triângulo Mineiro. As temperaturas podem alcançar marcas entre 37ºC e 39ºC.


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E o Espírito Santo?

Embora não esteja na área de onda de calor indicada pela Climatempo, as temperaturas devem subir a partir de segunda-feira (17). Isso ocorre porque a área de alta pressão que atua sobre o interior do país também favorece o aquecimento no Espírito Santo. O Estado, porém, não atende aos critérios utilizados pela Climatempo para classificar uma região como em onda de calor.


Pela definição usada pela empresa, é preciso haver pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais acima da média para a época do ano.

Calor e ar seco

A onda de calor também deve provocar queda da umidade do ar em várias áreas do país. Os menores índices, entre 12% e 20%, são esperados principalmente no Centro-Oeste, Tocantins, oeste de São Paulo e oeste de Minas Gerais. Não há previsão de impactos no Espírito Santo.

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