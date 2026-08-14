Nova onda de calor deve atingir o Brasil; veja como fica o ES

A terceira onda de calor prevista para 2026 será provocada pela intensificação de uma área de alta pressão atmosférica sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. O sistema dificulta a entrada de massas de ar frio e favorece dias de muito sol e temperaturas elevadas.





A Climatempo prevê temperaturas de 40°C a 42°C em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins durante o período de calor intenso.





No Sudeste, a onda de calor deve atingir a Grande São Paulo, as regiões de Campinas e Sorocaba, além do centro, oeste e norte de São Paulo e do Triângulo Mineiro. As temperaturas podem alcançar marcas entre 37ºC e 39ºC.



