Você viu?

Nevoeiro: entenda fenômeno que encobriu parte de Vitória e Vila Velha

Climatempo deu explicação sobre o nevoeiro que foi visto nas cidades capixabas na última sexta-feira (27)
Redação de A Gazeta

28 out 2023 às 14:48

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 14:48

Nevoeiro encobre cenários em Vitória e Vila Velha

Quem estava em alguns pontos de Vitória e Vila Velha entre a tarde e a noite de sexta-feira (27) pôde observar um nevoeiro que se formou e chamou a atenção (veja acima). A neblina chegou a encobrir até a Terceira Ponte, cartão-postal capixaba. Afinal, qual a explicação para o que aconteceu?
O nevoeiro é um fenômeno meteorológico que impede a visibilidade. De acordo com o instituto Climatempo, trata-se de uma umidade que se condensa próximo do solo. Ou seja, são gotículas de água que ficam suspensas no ar. Para que o nevoeiro se forme é preciso que a umidade relativa do ar esteja alta, acima dos 90%.
A neblina reforça a tendência das condições climáticas dos últimos dias na Grande Vitória – com chuvas e temperaturas mais baixas.

Tempo no fim de semana

Neste sábado (28), o Instituto Nacional de Matereologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo (que indica perigo potencial) de chuvas intensas para boa parte do Espírito Santo, válido até 10h de domingo (29).
Já a Marinha do Brasil emitiu um comunicado sobre um sistema de alta pressão que pode afetar a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e provocar ventos de até 65 km/h entre a manhã de sábado (28) e a noite de domingo (29). Os ventos intensos devem ocorrer entre Arraial do Cabo (RJ) e a Capital capixaba. Por conta disso, a Marinha recomenda atenção para quem pratica atividades de pesca e esporte nessa região litorânea.

