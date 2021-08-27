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Atenção

Instituto emite alertas para queda de temperatura e ventos costeiros no Sul do ES

Os dois avisos do Instituto Nacional de Meteorologia possuem validade até as 11h deste sábado (28); veja as cidades abrangidas

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 08:09

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 ago 2021 às 08:09
Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
Há expectativa de rajadas de vento de moderada à média intensidade no Sul do ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ | Arquivo
A sexta-feira (27) dos moradores de algumas cidades ao Sul do Espírito Santo começou com alertas climáticos, ambos emitidos pelos Instituto Nacional de Meteorologia. O primeiro deles entrou em vigor às 6h e chama a atenção para a possibilidade de queda brusca de temperatura - esse tipo de aviso ocorre quando a variação pode oscilar rapidamente com um declínio maior que 5 °C, segundo o Inmet.

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Para este alerta, as cidades afetadas no Estado são Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, próximas à divisa com o Rio de Janeiro, onde o alerta cobre praticamente todo o Estado. As chances de diminuição brusca de temperaturas podem ocorrer até as 11h deste sábado (28).
O segundo alerta emitido para o ES, abrange mais municípios. A partir das 11 horas, Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Iconha e Itapemirim, Marataízes e Mimoso do Sul, Piúma, Presidente Kenedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta, devem ficar atentas aos ventos costeiros, classificados como perigo em potencial devido as rajadas de moderada à média intensidade. Este aviso tem validade de 24 horas.
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