Instituto emite alerta para chuvas intensas em 23 cidades do ES

Aviso do Inmet vai até o fim da manhã desta segunda-feira (11) para cidades da região Serrana, do Sul e Caparaó além do Rio Crédito: Reprodução

aviso de "Perigo Potencial" para chuvas intensas em 23 municípios capixabas. O alerta teve início às 14h deste domingo (10) e é válido até as 11h desta segunda-feira (11), abrangendo cidades das regiões Serrana, Sul e do Caparaó. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um. O alerta teve início às 14h deste domingo (10) e é válido até as 11h desta segunda-feira (11), abrangendo cidades das regiões Serrana, Sul e do Caparaó.

De acordo com o aviso do Inmet, a expectativa é de que ocorram chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. Há ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para estas situações, o órgão recomenda: Não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, ligar para a Defesa Civil, no telefone 199 e Corpo de Bombeiros, no 193.

Confira a lista de cidades que constam no alerta: