Instituto emite alerta para chuvas intensas em 23 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "Perigo Potencial" para chuvas intensas em 23 municípios capixabas. O alerta teve início às 14h deste domingo (10) e é válido até as 11h desta segunda-feira (11), abrangendo cidades das regiões Serrana, Sul e do Caparaó.
De acordo com o aviso do Inmet, a expectativa é de que ocorram chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. Há ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Para estas situações, o órgão recomenda: Não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, ligar para a Defesa Civil, no telefone 199 e Corpo de Bombeiros, no 193.
Confira a lista de cidades que constam no alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus Do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro De Itapemirim
- Castelo
- Conceição Do Castelo
- Divino De São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores Do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José Do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova Do Imigrante