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Além de ventos fortes

Instituto emite alerta para chuvas intensas em 23 cidades do ES

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai até o fim da manhã desta segunda-feira (11) para cidades da região Serrana, do Sul e Caparaó

Publicado em 

10 jan 2021 às 16:44

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 16:44

Aviso de chuva forte vai até o fim da manhã desta segunda-feira (11) para cidades da região Serrana, do Sul e Caparaó além do Norte do Rio de Janeiro
Aviso do Inmet vai até o fim da manhã desta segunda-feira (11) para cidades da região Serrana, do Sul e Caparaó além do Rio Crédito: Reprodução
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "Perigo Potencial" para chuvas intensas em 23 municípios capixabas. O alerta teve início às 14h deste domingo (10) e é válido até as 11h desta segunda-feira (11), abrangendo cidades das regiões Serrana, Sul e do Caparaó.
De acordo com o aviso do Inmet, a expectativa é de que ocorram chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. Há ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Para estas situações, o órgão recomenda: Não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, ligar para a Defesa Civil, no telefone 199 e Corpo de Bombeiros, no 193.
Confira a lista de cidades que constam no alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Bom Jesus Do Norte
  5. Brejetuba
  6. Cachoeiro De Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição Do Castelo
  9. Divino De São Lourenço
  10. Domingos Martins
  11. Dores Do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Irupi
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Mimoso Do Sul
  19. Muniz Freire
  20. Muqui
  21. São José Do Calçado
  22. Vargem Alta
  23. Venda Nova Do Imigrante

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