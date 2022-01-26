Instituto emite alerta de tempestade para cidades do ES

- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Orientações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia:
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).