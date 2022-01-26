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Instituto emite alerta de tempestade para cidades do ES

Segundo o Inmet, há possibilidade de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jan 2022 às 11:38
Inmet alerta que Norte e Noroeste do Espírito Santo podem ter tempestade nesta quarta-feira (26) Crédito: Inmet
Instituto emite alerta de tempestade para cidades do ES
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Como mostrado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo mudou e há previsão de chuva para todas as regiões do Espírito Santo nesta quarta-feira (26).
O alerta laranja do Inmet, de perigo, chama a atenção para a possibilidade de tempestades nessas duas regiões e vale das 10h30 às 21h desta quarta-feira (26). 
Pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Governador Lindenberg 
  11. Jaguaré 
  12. Linhares 
  13. Mantenópolis 
  14. Montanha 
  15. Mucurici
  16. Nova Venécia 
  17. Pancas 
  18. Pedro Canário 
  19. Pinheiros 
  20. Ponto Belo 
  21. Rio Bananal
  22. São Domingos do Norte 
  23. São Gabriel da Palha 
  24. São Mateus 
  25. Sooretama 
  26. Vila Pavão
  27. Vila Valério
Para saber a previsão para o último fim de semana de janeiro e como fica o tempo em fevereiro, clique aqui

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia:
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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