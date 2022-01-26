Instituto emite alerta de tempestade para cidades do ES

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia:

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).