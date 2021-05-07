Instituto alerta para acumulado de chuva em 22 municípios do ES

Vitória e outras 21 cidades recebem alerta de chuva Crédito: Fernando Madeira

Serra e O fim de semana que se aproxima deve ser de chuva em boa parte do Espírito Santo . No fim da manhã desta sexta-feira (7), foi emitido um aviso classificado como perigo potencial para acumulado de chuva válido até as 11h deste sábado (8). Estão em risco 22 municípios, incluindo Vitória Cariacica , além de cidades das regiões Sul e Serrana do Estado, Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover até 50 mm/dia em algumas regiões. Além da precipitação, o Inmet também chamou atenção para o risco de queda na temperatura.

Segundo o aviso meteorológico, a temperatura deve cair entre 3 °C e 5 °C em 74 cidades capixabas até o início da noite de sábado (8). Não há nenhuma previsão de queda de granizo ou vendaval, segundo os institutos meteorológicos.

O Litoral Sul também consta em um alerta de mar agitado. No domingo (9), as ondas devem chegar a 1,5 metro de altura, de acordo com informações do Instituto Climatempo

LISTA DE CIDADES EM ALERTA DE CHUVA:

Anchieta;

Atilio Vivacqua;

Cachoeiro De Itapemirim;

Cariacica;

Domingos Martins;

Guarapari;

Iconha;

Itapemirim;

Marataízes;

Marechal Floriano;

Mimoso do Sul;

Muqui;

Piúma;

Presidente Kennedy;

Rio Novo Do Sul;

Santa Leopoldina;

Serra;

Vargem Alta;

Viana;

Vila Velha;

Vitória;

Alfredo Chaves.



COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu – e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

CHUVA DEVE CAIR EM TODO O ESTADO

O Litoral Sul não deve ser a única região atingida pelas chuvas no fim de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a presença de umidade trazida por ventos costeiros mantém a instabilidade no Estado durante os próximos dois dias. O Incaper indica previsão de chuva em todas as regiões do Espírito Santo, sendo menos frequente no Norte e Noroeste.

Chuva deve se fazer presente no sábado e domingo, segundo o Incaper Crédito: Reprodução Incaper

No sábado, a Grande Vitória deve ter temperatura entre 22 °C e 29 °C. A máxima não deve ultrapassar os 24 °C em parte da região Serrana.