Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais chuva

Inpe emite alertas de tempestade para cidades do ES

Os avisos valem até sexta-feira (19); pode voltar a chover forte, com raios e trovões, como aconteceu nesta quarta (17). Um dos alertas destaca a Região Sul do ES e o Caparaó
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

18 fev 2021 às 11:16

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 11:16

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva forte pode atingir cidades capixabas Crédito: Fernando Madeira
A semana deve terminar com chuva na maior parte do Espírito Santo. Um aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) coloca em alerta a maior parte dos municípios capixabas. Em 73 das 78 cidades do Estado, há condições favoráveis para pancadas de chuva forte com acumulados pontuais, rajadas de vento de moderada a forte intensidade e descargas elétricas.
O alerta do Inpe vale até as 9 horas desta sexta-feira (19), quando pode voltar a chover forte, com raios e trovões, como aconteceu nesta quarta-feira (17). Veja as cidades que estão na lista:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atilio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição da Barra
  20. Conceição do Castelo
  21. Domingos Martins
  22. Ecoporanga
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jaguaré
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Linhares
  40. Mantenópolis
  41. Marataízes
  42. Marechal Floriano
  43. Marilândia
  44. Mimoso do Sul
  45. Montanha
  46. Mucurici
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Pedro Canário
  52. Pinheiros
  53. Piúma
  54. Ponto Belo
  55. Presidente Kennedy
  56. Rio Bananal
  57. Rio Novo do Sul
  58. Santa Leopoldina
  59. Santa Maria de Jetibá
  60. Santa Teresa
  61. São Domingos do Norte
  62. São Gabriel da Palha
  63. São Mateus
  64. São Roque do Canaã
  65. Serra
  66. Sooretama
  67. Vargem Alta
  68. Venda Nova do Imigrante
  69. Viana
  70. Vila Pavão
  71. Vila Valério
  72. Vila Velha
  73. Vitória

SUL DO ES EM ALERTA

Há ainda um outro alerta para cidades da Região Sul e do Caparaó Capixaba. Nessa área, as condições são favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento forte e acumulados significativos pontuais de precipitação. Também não se descarta eventual queda pontual de granizo.
Veja as cidades em alerta:
  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte
  3. Divino de São Lourenço
  4. Dores do Rio Preto
  5. Guaçuí
  6. Ibitirama
  7. São José do Calçado

Veja Também

Com chuva, Terminal de Itaparica fica com poças d'água e sem luz

Especialista alerta para risco de usar celular durante tempestade

Vias da Grande Vitória amanhecem com pontos de interdição por causa da chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Inpe raios tempestade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados