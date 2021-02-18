Inpe emite alertas de tempestade para cidades do ES

A semana deve terminar com chuva na maior parte do Espírito Santo. Um aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) coloca em alerta a maior parte dos municípios capixabas. Em 73 das 78 cidades do Estado, há condições favoráveis para pancadas de chuva forte com acumulados pontuais, rajadas de vento de moderada a forte intensidade e descargas elétricas.
O alerta do Inpe vale até as 9 horas desta sexta-feira (19), quando pode voltar a chover forte, com raios e trovões, como aconteceu nesta quarta-feira (17). Veja as cidades que estão na lista:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
SUL DO ES EM ALERTA
Há ainda um outro alerta para cidades da Região Sul e do Caparaó Capixaba. Nessa área, as condições são favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento forte e acumulados significativos pontuais de precipitação. Também não se descarta eventual queda pontual de granizo.
Veja as cidades em alerta:
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- São José do Calçado