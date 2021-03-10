Inpe emite alerta de temporal com possibilidade de granizo no ES

O alerta do Inpe vale para quase todos os 78 municípios capixabas. Apenas Afonso Cláudio e Conceição da Barra estão fora da lista. Em praticamente todo o Espírito Santo há condições para temporais, com rajadas de vento e ocasional queda de granizo.

Na quinta-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul começa a perder força nesta, mas o tempo ainda segue instável no Espírito Santo, com previsão de chuva em alguns momentos do dia em todo o Estado. As temperaturas seguem estáveis e os ventos sopram com até moderada intensidade entre o Litoral Norte e a Grande Vitória.