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Tempestade

Inpe emite alerta de temporal com possibilidade de granizo no ES

O aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é válido até as 9 horas desta quinta-feira (11) e contempla 76 dos 78 municípios capixabas

Publicado em 10 de Março de 2021 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2021 às 11:03
Chuva na Grande Vitória
Inpe alerta: vem mais tempestade por aí! Crédito: Fernando Madeira
Tempestade, vento, raios, alagamentos. Esse é o retrato do Espírito Santo nos últimos dias e nesta quarta-feira (10) não deve ser diferente. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Estado. O aviso vale até as 9 horas desta quinta-feira (11).
O alerta do Inpe vale para quase todos os 78 municípios capixabas. Apenas Afonso Cláudio e Conceição da Barra estão fora da lista. Em praticamente todo o Espírito Santo há condições para temporais, com rajadas de vento e ocasional queda de granizo.

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PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Incaper, nesta quarta-feira (10) a Zona de Convergência do Atlântico Sul mantém as condições de instabilidade no Espírito Santo. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde. Há risco de temporais isolados, a partir da tarde, em alguns trechos do Estado. Em todo o território capixaba, os termômetros devem variar entre 20 °C e 32 °C.
Na quinta-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul começa a perder força nesta, mas o tempo ainda segue instável no Espírito Santo, com previsão de chuva em alguns momentos do dia em todo o Estado. As temperaturas seguem estáveis e os ventos sopram com até moderada intensidade entre o Litoral Norte e a Grande Vitória.

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