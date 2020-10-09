Inpe alerta para chuvas intensas e queda de granizo em 44 cidades do ES

Municípios entre a Região Metropolitana e o Sul do Espírito Santo, totalizando 44 ao todo, estão sob risco de chuvas intensas, vendaval, tempestade e queda de granizo, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta sexta-feira (9). De acordo com o Instituto, o alerta vale até a manhã de sábado (10), por volta de 9h, e também abrange municípios de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
O Inpe ainda detalha que a área deve ter chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo registrada em alguns municípios do Noroeste do ES na quinta (8).
SAIBA QUAIS SÃO OS 44 MUNICÍPIOS:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Erramos
09/10/2020 - 4:00
Inicialmente foi publicado Aracê como um dos municípios afetados, mas na verdade é um distrito que faz parte de Domingos Martins. Por isso a matéria foi corrigida às 17h.
*Erramos: inicialmente foi publicado Aracê como um dos municípios afetados, mas na verdade é um distrito que faz parte de Domingos Martins. Por isso a matéria foi corrigida às 17h.