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Inpe alerta para chuvas intensas e queda de granizo em 44 cidades do ES

Instituto alerta municípios entre a Região Metropolitana e o Sul do Espírito Santo para chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 16:44
Chuva em Vitória
Chuva em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Municípios entre a Região Metropolitana e o Sul do Espírito Santo, totalizando 44 ao todo, estão sob risco de chuvas intensas, vendaval, tempestade e queda de granizo, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta sexta-feira (9). De acordo com o Instituto, o alerta vale até a manhã de sábado (10), por volta de 9h, e também abrange municípios de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

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O Inpe ainda detalha que a área deve ter chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo  registrada em alguns municípios do Noroeste do ES na quinta (8).

SAIBA QUAIS SÃO OS 44 MUNICÍPIOS:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivácqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Erramos

09/10/2020 - 4:00
Inicialmente foi publicado Aracê como um dos municípios afetados, mas na verdade é um distrito que faz parte de Domingos Martins. Por isso a matéria foi corrigida às 17h.
*Erramos: inicialmente foi publicado Aracê como um dos municípios afetados, mas na verdade é um distrito que faz parte de Domingos Martins. Por isso a matéria foi corrigida às 17h.

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