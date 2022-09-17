Inmet prolonga alerta de chuvas em todo o Espírito Santo até domingo

Pelo jeito, a chuva deve continuar no Espírito Santo: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o alerta emitido nesta sexta (16), de que o acumulado seria até as 10h deste sábado (17). Agora, a previsão é que o mau tempo continue até a manhã de domingo (18).
O alerta amarelo, que indica perigo potencial, vale para todos os 78 municípios capixabas. Segundo o Inmet, o comunicado é válido das 9h25 deste sábado (17) até as 10h de domingo (18), com risco de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia.
O risco de alagamentos e pequenos deslizamentos é baixo, mas, ainda assim, vale ficar atento. Veja as instruções divulgadas pelo órgão:
Instruções do Inmet
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).