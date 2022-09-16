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Chuva no ES: Inmet emite mais dois alertas para o fim de semana

Primeiro aviso é de acumulado de chuva em cidades da Região Sul, e o segundo é para chuva intensa na Região Central. Ambos são válidos até as 10h deste sábado (17)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2022 às 11:45

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 11:45

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto emite mais dois alertas para o fim de semana no Espírito Santo Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Espírito Santo recebeu mais dois novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. O primeiro diz respeito a chuvas intensas na Região Central do Estado e vale para 45 municípios, incluindo Vitória. Já o segundo prevê grande acumulado de chuva para 36 cidades da Região Sul. Ambos valem até as 10h deste sábado (17). Nesta quinta-feira (15), o Inmet já havia emitido um alerta para chuva intensa em 38 municípios, cuja validade era até as 10h desta sexta-feira (16).

ACUMULADO DE CHUVA

O aviso amarelo de perigo potencial para acumulado de chuva mostra que o volume pode ficar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia em 36 cidades capixabas da Região Sul. Apesar do volume previsto, o risco é baixo para possíveis alagamentos e pequenos deslizamentos nas áreas de risco. Veja as cidades abrangidas pelo alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana
  36. Vila Velha

CHUVA INTENSA

Já o aviso amarelo de perigo potencial para chuva intensa mostra que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem chegar a 60 km/h em 45 cidades. O risco também é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira os municípios incluídos no aviso:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Ibiraçu
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Jaguaré
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marechal Floriano
  26. Marilândia
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. São Domingos do Norte
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. São Roque do Canaã
  39. Serra
  40. Sooretama
  41. Viana
  42. Vila Pavão
  43. Vila Valério
  44. Vila Velha
  45. Vitória

Instruções do Inmet

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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