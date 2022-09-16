Chuva no ES: Inmet emite mais dois alertas para o fim de semana

O aviso amarelo de perigo potencial para acumulado de chuva mostra que o volume pode ficar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia em 36 cidades capixabas da Região Sul. Apesar do volume previsto, o risco é baixo para possíveis alagamentos e pequenos deslizamentos nas áreas de risco. Veja as cidades abrangidas pelo alerta:

Já o aviso amarelo de perigo potencial para chuva intensa mostra que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem chegar a 60 km/h em 45 cidades. O risco também é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira os municípios incluídos no aviso: