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Perigo potencial

ES recebe alerta de chuva intensa para 38 cidades; veja a lista

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale das 10h desta quinta-feira (15) até 10h de sexta-feira (16) para 38 municípios
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 set 2022 às 11:05

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:05

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES
Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Municípios da Grande Vitória e da Região Sul do Espírito Santo receberam um alerta amarelo – de perigo potencial – para chuvas intensas. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi divulgado na manhã desta quinta-feira (15) e é válido até as 10h de sexta-feira (16), abrangendo 38 municípios capixabas.
O Instituto aponta que pode chover entre 20 e 30 mm/h e os ventos podem chegar a 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco é baixo para corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A causa do mau tempo é a chegada de uma frente fria ao Estado.
Veja a lista das cidades incluídas no alerta:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Cariacica
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guarapari
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Leopoldina
  33. Serra
  34. São José do Calçado
  35. Vargem Alta
  36. Viana
  37. Vila Velha
  38. Vitória

Orientações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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