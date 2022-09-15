Frente fria no ES: como fica o tempo no último fim de semana do inverno

O último fim de semana do inverno no Espírito Santo será marcado pela chegada de uma nova frente fria. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo muda no Estado já nesta sexta-feira (16). Será que vai chover nesses dias de Vital 2022?
Nesta sexta-feira, as nuvens aumentam e, para o dia, há previsão de chuva nas regiões Serrana, Sul e Norte, além da Grande Vitória. Nas demais regiões o tempo fica apenas nublado. As temperaturas máximas estarão em declínio.
O vento sopra com moderada intensidade em alguns trechos do território capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas no trecho litorâneo.
SÁBADO AINDA TERÁ TEMPO INSTÁVEL
A frente fria se afasta do Espírito Santo no sábado (17), mas o tempo segue instável em todas as regiões. Há previsão de chuva fraca em todo o Estado, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste.
As temperaturas máximas seguem amenas em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas no Litoral Norte capixaba.
O último domingo (18) do inverno no Hemisfério Sul será de poucas nuvens no Espírito Santo, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação de nuvens. Não há expectativa de chuva no Estado e o vento diminui de intensidade.