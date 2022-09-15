Frente fria no ES: como fica o tempo no último fim de semana do inverno

Tempo fechado e com chuva, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Nesta sexta-feira, as nuvens aumentam e, para o dia, há previsão de chuva nas regiões Serrana, Sul e Norte, além da Grande Vitória. Nas demais regiões o tempo fica apenas nublado. As temperaturas máximas estarão em declínio.

O vento sopra com moderada intensidade em alguns trechos do território capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas no trecho litorâneo.

SÁBADO AINDA TERÁ TEMPO INSTÁVEL

A frente fria se afasta do Espírito Santo no sábado (17), mas o tempo segue instável em todas as regiões. Há previsão de chuva fraca em todo o Estado, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste.

As temperaturas máximas seguem amenas em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas no Litoral Norte capixaba.