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Dias de Vital

Frente fria no ES: como fica o tempo no último fim de semana do inverno

Tempo muda no Espírito Santo a partir desta sexta-feira (16), com previsão de nebulosidade e chuva em algumas regiões, incluindo a Grande Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 set 2022 às 07:03

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 07:03

Tempo fechado e com chuva neste domingo (13/02) em Vitória
Tempo fechado e com chuva, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O último fim de semana do inverno no Espírito Santo será marcado pela chegada de uma nova frente fria. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo muda no Estado já nesta sexta-feira (16). Será que vai chover nesses dias de Vital 2022?
Nesta sexta-feira, as nuvens aumentam e, para o dia, há previsão de chuva nas regiões Serrana, Sul e Norte, além da Grande Vitória. Nas demais regiões o tempo fica apenas nublado. As temperaturas máximas estarão em declínio.
O vento sopra com moderada intensidade em alguns trechos do território capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas no trecho litorâneo.

SÁBADO AINDA TERÁ TEMPO INSTÁVEL

A frente fria se afasta do Espírito Santo no sábado (17), mas o tempo segue instável em todas as regiões. Há previsão de chuva fraca em todo o Estado, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste.
As temperaturas máximas seguem amenas em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas no Litoral Norte capixaba.
O último domingo (18) do inverno no Hemisfério Sul será de poucas nuvens no Espírito Santo, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação de nuvens. Não há expectativa de chuva no Estado e o vento diminui de intensidade.

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