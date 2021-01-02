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Inmet emite alerta de tempestade e ventos fortes para cidades do ES

De acordo com o instituto, faixas central e litorânea do Sul do Estado, além das regiões Serrana e Metropolitana de Vitória serão afetadas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 jan 2021 às 14:13

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 14:13

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
ES tem alerta de tempestades e ventos fortes nesta sábado Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para o Espírito Santo válido a partir das 11h deste sábado até as 11h de domingo (3). As regiões afetadas, segundo o órgão, são o Sul do Estado, além das regiões Serrana e Metropolitana de Vitória.
De acordo com o instituto, o alerta está classificado na cor laranja, cujo grau de severidade é de perigo.  São esperadas chuvas intensas, que podem ficar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia. Há a possibilidade de ventos de até 100km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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A recomendação do órgão é que, se possível, aparelhos eletrônicos e quadros de energia sejam desligados e, em caso de ventos fortes, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não é indicado  estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, através do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. 

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