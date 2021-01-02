Inmet emite alerta de tempestade e ventos fortes para cidades do ES

De acordo com o instituto, o alerta está classificado na cor laranja, cujo grau de severidade é de perigo. São esperadas chuvas intensas, que podem ficar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia. Há a possibilidade de ventos de até 100km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.