Inmet emite alerta de tempestade e ventos fortes para cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para o Espírito Santo válido a partir das 11h deste sábado até as 11h de domingo (3). As regiões afetadas, segundo o órgão, são o Sul do Estado, além das regiões Serrana e Metropolitana de Vitória.
De acordo com o instituto, o alerta está classificado na cor laranja, cujo grau de severidade é de perigo. São esperadas chuvas intensas, que podem ficar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia. Há a possibilidade de ventos de até 100km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A recomendação do órgão é que, se possível, aparelhos eletrônicos e quadros de energia sejam desligados e, em caso de ventos fortes, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, através do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.