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Inmet emite alerta de chuvas para 25 municípios do Sul do ES

Nas cidades afetadas pode chover até 50 mm/dia e ventos intensos podem chegar a 60 km/h

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 16:12

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 nov 2024 às 16:12
Inmet emitiu alerta amarelo para sul do Espírito Santo
Inmet emitiu alerta amarelo para sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (15), um alerta amarelo de chuvas para 25 municípios da Região Sul do Espírito Santo — o alerta amarelo é o terceiro na classificação de grau de severidade. Nas áreas afetadas é possível que os ventos cheguem a 60km/h e as chuvas atinjam os 50mm/dia. O alerta é válido até o domingo (16). 
Nas cidades afetadas (veja lista abaixo), as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o Instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja, abaixo, os municípios que estão sob alerta. 
  1. Alegre; 
  2. Apiacá; 
  3. Atílio Vivacqua; 
  4. Bom Jesus do Norte; 
  5. Cachoeiro de Itapemirim; 
  6. Castelo; 
  7. Conceição do Castelo; 
  8. Divino de São Lourenço; 
  9. Dores do Rio Preto; 
  10. Guaçuí; 
  11. Ibatiba; 
  12. Ibitirama; 
  13. Irupi;
  14. Itapemirim; 
  15. Iúna; 
  16. Jerônimo Monteiro; 
  17. Marataízes; 
  18. Mimoso do Sul; 
  19. Muniz Freire; 
  20. Muqui; 
  21. Presidente Kennedy; 
  22. Rio Novo do Sul; 
  23. São José do Calçado; 
  24. Vargem Alta; 
  25. Venda Nova do Imigrante.
Em Vargem Alta, um dos municípios na lista do alerta, a prefeitura informou que chove muito na cidade desde 12h30. Acrescentou, porém, que nenhum incidente foi registrado. Até às 15h23 seguia chovendo de forma ininterrupta na cidade.

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