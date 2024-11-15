Inmet emite alerta de chuvas para 25 municípios do Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (15), um alerta amarelo de chuvas para 25 municípios da Região Sul do Espírito Santo — o alerta amarelo é o terceiro na classificação de grau de severidade. Nas áreas afetadas é possível que os ventos cheguem a 60km/h e as chuvas atinjam os 50mm/dia. O alerta é válido até o domingo (16).
Nas cidades afetadas (veja lista abaixo), as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o Instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja, abaixo, os municípios que estão sob alerta.
- Alegre;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante.
Em Vargem Alta, um dos municípios na lista do alerta, a prefeitura informou que chove muito na cidade desde 12h30. Acrescentou, porém, que nenhum incidente foi registrado. Até às 15h23 seguia chovendo de forma ininterrupta na cidade.