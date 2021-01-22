Imagens de nuvens carregadas impressionam na Grande Vitória

Imagens de nuvens carregadas impressionam em Vitória Crédito: Camila Bergamasch e Vanda Lopes

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Para esta sexta-feira, a tendência, de acordo com o Incaper, é de tempo instável, com o sol aparecendo entre nuvens e previsão de chuva em alguns momentos em todo o Estado. Por toda a faixa litorânea, a chuva – que atingiu algumas regiões no início do dia – também ocorre no final do dia e as temperaturas podem ter uma ligeira queda em todas as regiões capixabas.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 23 °C e 33 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 14 °C e 25 °C.

Na Capital, de acordo com o Climatempo , esta sexta-feia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, sendo que à noite o tempo pode firmar.

FIM DE SEMANA

O Incaper informou que neste sábado (23) o tempo deve seguir instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa em todo o Estado. Além disso, o tempo segue abafado em todas as regiões.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 19 °C e 33 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 13 °C e 25 °C.