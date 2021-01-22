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Imagens de nuvens carregadas impressionam na Grande Vitória

Apesar do momento de calor neste verão, as nuvens acinzentadas indicam que o capixaba pode se preparar para um fim de semana com poucas chances de praia. Há previsão de instabilidade e chuva em todo o Espírito Santo
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 jan 2021 às 12:37

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 12:37

Vitória e Cariacica
Imagens de nuvens carregadas impressionam em Vitória Crédito: Camila Bergamasch e Vanda Lopes
Leitores de A Gazeta registraram, na manhã desta sexta-feira (22), a presença de nuvens carregadas na Grande Vitória, principalmente na Capital e em Cariacica. Apesar do momento de calor neste verão, as nuvens acinzentadas indicam que o capixaba pode se preparar para um fim de semana com poucas chances de praia. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão climática para este fim de semana é de instabilidade com chuvas em todo o Espírito Santo.
Para esta sexta-feira, a tendência, de acordo com o Incaper, é de tempo instável, com o sol aparecendo entre nuvens e previsão de chuva em alguns momentos em todo o Estado. Por toda a faixa litorânea, a chuva – que atingiu algumas regiões no início do dia – também ocorre no final do dia e as temperaturas podem ter uma ligeira queda em todas as regiões capixabas.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 23 °C e 33 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 14 °C e 25 °C.
Na Capital, de acordo com o Climatempo, esta sexta-feia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, sendo que à noite o tempo pode firmar.

FIM DE SEMANA

O Incaper informou que neste sábado (23) o tempo deve seguir instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa em todo o Estado. Além disso, o tempo segue abafado em todas as regiões.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 19 °C e 33 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 13 °C e 25 °C.
Para o domingo (24), a previsão, segundo o instituto, ainda é de sol entre algumas nuvens e chuva em todo o Espírito Santo. Nas regiões Sul e Serrana, a chuva ocorre a partir da tarde. Na Grande Vitória a temperatura mínima deverá ser de 19 °C e máxima de 32 °C.

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