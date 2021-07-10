Previsão aponta para temperatura de 4 °C na Região Serrana do ES

Frio transformou paisagens ao redor do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Foto do leitor | Arquivo

Para este sábado (10), a previsão é semelhante, sendo esperada temperatura mínima de 4 °C nas áreas elevadas da Região Serrana. Já para a Grande Vitória, é possível esperar, também, segundo o Incaper, sol entre poucas nuvens, sem chuva, com variação térmica entre 16 °C e 27 °C.

Já o domingo (11) deverá começar com formação de nevoeiro, diminuindo a visibilidade em áreas das regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Sul e Serrana do Estado. Ao longo do dia o sol predomina em todas as regiões e não há previsão de chuva. Na Grande Vitória a temperatura máxima poderá aumentar um grau, alcançando 28 °C.