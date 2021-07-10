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Fim de semana

Previsão aponta para temperatura de 4 °C na Região Serrana do ES

Já para a Grande Vitória, é possível esperar, também, segundo o Incaper, sol entre poucas nuvens, sem chuva, com variação térmica entre 16 °C e 27 °C

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 09:37

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 jul 2021 às 09:37
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Frio transformou paisagens ao redor do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Foto do leitor | Arquivo
Já se acostumando a um frio nada usual no Espírito Santo, o capixaba chegou a ver os termômetros marcarem 0º C na última segunda-feira (5), marca registrada em uma propriedade localizada em Pedra Azul. Oficialmente, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o primeiro dia útil da semana foi de recorde de frio, sendo que o termômetro do órgão em Aracê, distrito de Domingos Martins, registrou 3,8ºC.
Para este sábado (10), a previsão é semelhante, sendo esperada temperatura mínima de 4 °C nas áreas elevadas da Região Serrana. Já para a Grande Vitória, é possível esperar, também, segundo o Incaper, sol entre poucas nuvens, sem chuva, com variação térmica entre 16 °C e 27 °C.
Já o domingo (11) deverá começar com formação de nevoeiro, diminuindo a visibilidade em áreas das regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Sul e Serrana do Estado. Ao longo do dia o sol predomina em todas as regiões e não há previsão de chuva. Na Grande Vitória a temperatura máxima poderá aumentar um grau, alcançando 28 °C.
De acordo com o Climatempo, a previsão para a Capital capixaba na segunda-feira (12) poderá representar uma virada, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas que podem variar entre 17 °C e 27 °C.

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