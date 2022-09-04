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Tempo

Frente fria traz chuva e derruba temperaturas no ES

Mais de 30 cidades capixabas já receberam alerta do Inmet sobre o declínio de até 5°C. Veja como fica a previsão para os próximos dias
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 set 2022 às 14:42

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 14:42

Mestre Álvaro, na Serra, coberto por nuvens neste domingo (4) Crédito: Leitor | A Gazeta 
Frente fria traz chuva e derruba temperaturas no ES
O clima capixaba nos próximos dias será impactado pela frente fria que chegou ao Espírito Santo neste domingo (4). O aumento da nebulosidade é um dos primeiros efeitos da mudança climática prevista para o Estado, que ainda será acompanhado de chuva e declínio na temperatura.
A previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a segunda-feira (5) começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. A frente fria continua atuando sobre o Estado e favorece o transporte de umidade marítima. Com isso, pode chover fraco em todo o litoral, além dos extremos Norte e Sul capixaba.
Nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. Já as temperaturas terão pequena queda em todo o Estado. Na Grande Vitória, os termômetros ficam entre os 16ºC e 24ºC; na Região Sul, entre 14ºC e 25ºC; já na Região Norte, entre 16ºC  e 25ºC. 
A terça-feira (6) segue com o tempo instável na região litorânea, ainda favorecendo o transporte de umidade marítima e, por conseguinte, chuva rápida e fraca nessas áreas banhadas pelo mar e nos extremos Norte e Sul.
A previsão é, novamente, de tempo nublado, mas sem possibilidade de chuva para as localidades que fazem divisa com Minas Gerais.
Por fim, o feriado de Independência, na quarta-feira (7), terá sol e variação de nuvens em todo o Estado. Pode chover de modo rápido e fraco, entre a madrugada e a manhã, na Grande Vitória, com aberturas de sol nos demais períodos.
No Norte, a chuva rápida e fraca chega entre a manhã e a tarde, com aberturas de nuvens no período da noite. Nas demais regiões, o céu fica nublado, mas sem previsão de chuva.

ALERTA DO INMET

Tendo em vista a chegada da frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para o declínio na temperatura, em 34 cidades capixabas. O aviso vale até a zero hora desta segunda-feira (5). Veja lista:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante

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