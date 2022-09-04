Frente fria traz chuva e derruba temperaturas no ES
O clima capixaba nos próximos dias será impactado pela frente fria que chegou ao Espírito Santo neste domingo (4). O aumento da nebulosidade é um dos primeiros efeitos da mudança climática prevista para o Estado, que ainda será acompanhado de chuva e declínio na temperatura.
A previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a segunda-feira (5) começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. A frente fria continua atuando sobre o Estado e favorece o transporte de umidade marítima. Com isso, pode chover fraco em todo o litoral, além dos extremos Norte e Sul capixaba.
Nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. Já as temperaturas terão pequena queda em todo o Estado. Na Grande Vitória, os termômetros ficam entre os 16ºC e 24ºC; na Região Sul, entre 14ºC e 25ºC; já na Região Norte, entre 16ºC e 25ºC.
A terça-feira (6) segue com o tempo instável na região litorânea, ainda favorecendo o transporte de umidade marítima e, por conseguinte, chuva rápida e fraca nessas áreas banhadas pelo mar e nos extremos Norte e Sul.
A previsão é, novamente, de tempo nublado, mas sem possibilidade de chuva para as localidades que fazem divisa com Minas Gerais.
Por fim, o feriado de Independência, na quarta-feira (7), terá sol e variação de nuvens em todo o Estado. Pode chover de modo rápido e fraco, entre a madrugada e a manhã, na Grande Vitória, com aberturas de sol nos demais períodos.
No Norte, a chuva rápida e fraca chega entre a manhã e a tarde, com aberturas de nuvens no período da noite. Nas demais regiões, o céu fica nublado, mas sem previsão de chuva.
ALERTA DO INMET
Tendo em vista a chegada da frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para o declínio na temperatura, em 34 cidades capixabas. O aviso vale até a zero hora desta segunda-feira (5). Veja lista:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante