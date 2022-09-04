Mestre Álvaro, na Serra, coberto por nuvens neste domingo (4) Crédito: Leitor | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Frente fria traz chuva e derruba temperaturas no ES

O clima capixaba nos próximos dias será impactado pela frente fria que chegou ao Espírito Santo neste domingo (4) . O aumento da nebulosidade é um dos primeiros efeitos da mudança climática prevista para o Estado, que ainda será acompanhado de chuva e declínio na temperatura.

Nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. Já as temperaturas terão pequena queda em todo o Estado. Na Grande Vitória, os termômetros ficam entre os 16ºC e 24ºC; na Região Sul, entre 14ºC e 25ºC; já na Região Norte, entre 16ºC e 25ºC.

A terça-feira (6) segue com o tempo instável na região litorânea, ainda favorecendo o transporte de umidade marítima e, por conseguinte, chuva rápida e fraca nessas áreas banhadas pelo mar e nos extremos Norte e Sul.

A previsão é, novamente, de tempo nublado, mas sem possibilidade de chuva para as localidades que fazem divisa com Minas Gerais.

Por fim, o feriado de Independência, na quarta-feira (7), terá sol e variação de nuvens em todo o Estado. Pode chover de modo rápido e fraco, entre a madrugada e a manhã, na Grande Vitória, com aberturas de sol nos demais períodos.

No Norte, a chuva rápida e fraca chega entre a manhã e a tarde, com aberturas de nuvens no período da noite. Nas demais regiões, o céu fica nublado, mas sem previsão de chuva.

ALERTA DO INMET

Tendo em vista a chegada da frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para o declínio na temperatura, em 34 cidades capixabas. O aviso vale até a zero hora desta segunda-feira (5). Veja lista: