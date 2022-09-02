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Previsão do tempo

Nova frente fria deve atingir o ES no domingo e diminuir as temperaturas

Termômetros devem registrar aumento nas temperaturas neste sábado (3), quando há previsão de sol, mas uma nova frente fria está prevista para domingo (4)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 set 2022 às 08:34

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 08:34

Os últimos dias no Espírito Santo foram marcados por temperaturas amenas e chuva em algumas localidades. As temperaturas devem ter um pequeno aumento neste sábado (3), quando há previsão de sol, mas os números nos termômetros voltam a cair no domingo (4), com a chegada de uma nova frente fria. A mínima no Estado pode chegar a 9 °C.
A previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o domingo (4) começará com sol, mas a quantidade de nuvens vai aumentar no decorrer do dia, principalmente na metade sul capixaba.
Essa mudança climática ocorre devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado. Chove rápido no começo do dia, no Litoral Nordeste, com abertura de nuvens nos demais períodos. Nas demais regiões, devido ao aumento da nebulosidade, há previsão de chuva rápida, no começo da noite, em todas as regiões.
As temperaturas terão pequena queda no período da tarde. Na Grande Vitória, os termômetros ficam entre 17 °C e 28 °C, na Região Sul, entre 15 °C e 30 °C, na Região Serrana, entre 9 °C e 25 °C e no Norte, entre 18 °C e 31 °C. 
Guarda-chuva virou aliado dos capixabas em início de semana chuvoso
Guarda-chuva virou aliado dos capixabas em início de semana chuvoso Crédito: Fernando Madeira

SENSAÇÃO DE FRIO

Meteorologista do Incaper, Hugo Ramos explica que o Espírito Santo não registrou novos recordes de temperaturas mínimas nos últimos dias, mas destacou que uma combinação de fatores contribui para a sensação de frio entre os capixabas.
“Logo após a passagem de uma frente fria tem a massa de origem polar, que contribuiu para a queda das temperaturas. O aumento da velocidade dos ventos também provoca uma sensação de frio mais intenso se comparado ao índice registrado nos termômetros”, afirma.
Ramos citou ainda que há a expectativa da passagem de mais frentes frias no Estado até o fim do inverno, em setembro, mas sem a mesma intensidade que o começo da estação.

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