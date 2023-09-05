Frente fria se aproxima do Sudeste e pode chover forte no Espírito Santo

Uma frente fria que se aproxima da região Sudeste do Brasil nesta terça-feira (5) pode provocar chuvas fortes no Espírito Santo . Segundo a empresa Climatempo , grandes áreas de instabilidade que estavam sobre o Sul do país e o Paraguai se organizaram na segunda-feira (4), como uma frente fria, associada a um ciclone extratropical.

Há risco de chuva e de vento forte em todos os Estados da Região Sudeste. No sul do Espírito Santo faz sol durante a manhã, mas a nebulosidade aumenta e pancadas de chuva podem ocorrer durante a tarde e a noite desta terça-feira (5). Na Grande Vitória e no Norte do Espírito Santo, o sol predomina e faz muito calor.

De acordo com a Climatempo, o ciclone extratropical se formou no mar, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, e se desloca para alto-mar, se afastando do Brasil. As nuvens carregadas saem do Sul do país e o ar frio de origem polar avança sobre a região Sudeste causando queda da temperatura.

Mudança de tempo na quarta-feira (6)

Conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , para esta terça-feira (5), será de sol entre poucas nuvens no Espírito Santo. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas entre o litoral Sul e Metropolitano.

No entanto, a quarta-feira (6) vem com mudanças nas condições do tempo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As temperaturas diminuem em todas as regiões.