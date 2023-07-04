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Frio no ES: sete cidades registram recorde do ano de baixas temperaturas

Inmet informou que primeira semana de julho pode ter recordes de baixas temperaturas em todo o Estado devido a uma massa de ar frio

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 12:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jul 2023 às 12:45
Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias
Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo encoberto nos últimos dias Crédito: Carlos Alberto Silva
Sete cidades capixabas registraram recordes de baixas temperaturas nesta terça-feira (4), conforme mostra um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a pedido de A Gazeta. O órgão já havia sinalizado que a primeira semana de julho deveria ser fria no Espírito Santo, devido a uma massa de ar frio
A cidade com a temperatura mais baixa foi a cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, com 6,3 °C, seguida de Santa Teresa (8,6 °C), Marilândia (10,4 °C), Ecoporanga (12,8 °C), Presidente Kennedy (14,2 °C), São Mateus (14,8 °C) e Linhares (15,3 °C).
Na Região Metropolitana, o recorde de frio não chegou a ser batido nesta terça-feira (4). As menores temperaturas foram registradas no dia 23 de junho, como mostra a listagem abaixo.
Menores temperaturas registradas em 2023 no ES:
  1. 04/07/2023 - Venda Nova Do Imigrante (6,3ºC)
  2. 04/07/2023 - Santa Teresa (8,6)
  3. 04/07/2023 - Marilândia (10,4)  
  4. 04/07/2023 - Ecoporanga (12,8)  
  5. 04/07/2023 - Presidente Kennedy (14,2)
  6. 04/07/2023 - São Mateus (14,8)
  7. 04/07/2023 - Linhares (15,3)   
  8. 22/06/2023 - Alfredo Chaves (13,9)  
  9. 23/06/2023 - Alegre (10,4)
  10. 23/06/2023 - Vila Velha (14,1)
  11. 23/06/2023 - Vitória (14,6)  

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