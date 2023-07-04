Frio no ES: sete cidades registram recorde do ano de baixas temperaturas

Sete cidades capixabas registraram recordes de baixas temperaturas nesta terça-feira (4), conforme mostra um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a pedido de A Gazeta. O órgão já havia sinalizado que a primeira semana de julho deveria ser fria no Espírito Santo, devido a uma massa de ar frio.
A cidade com a temperatura mais baixa foi a cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, com 6,3 °C, seguida de Santa Teresa (8,6 °C), Marilândia (10,4 °C), Ecoporanga (12,8 °C), Presidente Kennedy (14,2 °C), São Mateus (14,8 °C) e Linhares (15,3 °C).
Na Região Metropolitana, o recorde de frio não chegou a ser batido nesta terça-feira (4). As menores temperaturas foram registradas no dia 23 de junho, como mostra a listagem abaixo.
Menores temperaturas registradas em 2023 no ES:
- 04/07/2023 - Venda Nova Do Imigrante (6,3ºC)
- 04/07/2023 - Santa Teresa (8,6)
- 04/07/2023 - Marilândia (10,4)
- 04/07/2023 - Ecoporanga (12,8)
- 04/07/2023 - Presidente Kennedy (14,2)
- 04/07/2023 - São Mateus (14,8)
- 04/07/2023 - Linhares (15,3)
- 22/06/2023 - Alfredo Chaves (13,9)
- 23/06/2023 - Alegre (10,4)
- 23/06/2023 - Vila Velha (14,1)
- 23/06/2023 - Vitória (14,6)