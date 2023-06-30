ES pode ter recorde de baixas temperaturas na primeira semana de julho

Espírito Santo pode ter recorde de baixas temperaturas na primeira semana de julho Crédito: Fernando Madeira

Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, a partir do próximo domingo (2) as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável com chuva isolada e declínio de temperatura no Estado, incluindo Vitória e a Região Metropolitana.

Ele explica que o início do mês de julho será de temperatura baixa em todo o Estado, por causa de uma massa de ar frio. "Não se descarta ocorrência de temperatura baixa que venha a se concretizar como a menor temperatura do ano de 2023", evidencia.