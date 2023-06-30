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Previsão do Inmet

ES pode ter recorde de baixas temperaturas na primeira semana de julho

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que o Estado pode registrar a temperatura mais baixa do ano por causa da chegada de uma massa de ar polar
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 jun 2023 às 11:30

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 11:30

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Espírito Santo pode ter recorde de baixas temperaturas na primeira semana de julho Crédito: Fernando Madeira
A primeira semana de julho deve ter recordes de temperaturas negativas no Espírito Santo. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que o Estado pode registrar a temperatura mais baixa do ano nos próximos dias. 
Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, a partir do próximo domingo (2) as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável com chuva isolada e declínio de temperatura no Estado, incluindo Vitória e a Região Metropolitana.

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Ele explica que o início do mês de julho será de temperatura baixa em todo o Estado, por causa de uma massa de ar frio. "Não se descarta ocorrência de temperatura baixa que venha a se concretizar como a menor temperatura do ano de 2023", evidencia. 
Nos próximos dias, não há previsão de grandes volumes de chuva para o território capixaba. Contudo, ventos de intensidade forte com rajadas são previstos em todo o litoral a partir da tarde de domingo (2).

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