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Clima

Forte calor e chuvas rápidas: veja a previsão do tempo para o ES

Tendência é de sol na maioria do tempo, com algumas chuvas esporádicas. Na Grande Vitória, por exemplo, a previsão é de poucas nuvens e temperaturas que podem oscilar entre 23 °C e 34 °C
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2023 às 15:03

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 15:03

Galera curtindo o dia de sol na Praia da Ilha do Frade, em Vitória
Semana começa com tempo aberto e temperaturas altas na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
A semana deve começar com tempo aberto e altas temperaturas no Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade atinge apenas algumas localidades do Estado.
No domingo, previsão de chuva rápida na madrugada e manhã na Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove e faz calor nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.
Na segunda-feira (13), chove rápido também na madrugada com tendência de tempo aberto nos demais horários.
A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva nas Regiões Serrana e Sul e em parte da Noroeste.

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Nas demais áreas, não chove. O vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.
Na Grande Vitória, por exemplo, a previsão é de poucas nuvens e temperaturas que podem oscilar entre 23 °C e 34 °C.
Na Região Sul, poucas nuvens e calor até o fim da manhã. Ja durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva, mas apenas nas proximidades do Caparaó. Não chove e faz calor nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima prevista é de 22 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.
Já na Região Serrana, poucas nuvens e calor até o fim da manhã. Também há previsão de pancadas de chuva durante à tarde próximo ao Caparaó. As temperaturas oscilam entre 18 °C e 32 °C, a depender da localidade.
Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva, com temperatura média entre 24 °C e 34 °C. No Noroeste capixaba também não há previsão de chuva e as temperaturas devem variar entre 24 °C e 33 °C, exceto em Mantenópolis e Alto Rio Novo, em que a mínima é de 23 °C e máxima de 30 °C.
Na Região Nordeste, chuva rápida na madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais horários e temperatura mínima de 25 °C, podendo chegar à máxima de 32 °C.

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