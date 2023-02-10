Imagem aérea mostra os estragos causados pela queda do teto Crédito: Samy Ferreira

Como noticiado por A Gazeta, o estabelecimento passava por uma reforma e placas de energia solar estavam sendo instaladas no teto, que cedeu. Antes de a estrutura desabar, foi possível escutar um estrondo. Após o barulho, todos que estavam no local saíram do estabelecimento.

“A situação é de completa irregularidade. Durante as vistorias técnica e fiscal realizadas hoje (sexta-feira), alertamos ao proprietário, à comunidade e aos frequentadores do local para o extremo risco de colapso total da estrutura. Orientamos a população para que não entre no imóvel, nem se aproxime da área. Há possibilidade reais de desabamento”, declarou o gerente de relacionamento institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti.

Your browser does not support the audio element. Obra em telhado de supermercado que desabou era irregular, diz Crea-ES

O Crea-ES ressaltou que realizar obra ou serviço de engenharia sem o acompanhamento de um profissional habilitado, sem projetos e ARTs, além de ser ilegal é muito arriscado.

“A estrutura do telhado dos supermercados não suportou o peso das placas de painéis solares, que estavam sendo instaladas sem nenhum projeto, sem nenhum estudo de laudo. O teto cedeu com a implantação de 80 placas, mas, de acordo com informações que apuramos, a intenção era fixar aproximadamente 200 painéis no local. Poderia ter ocorrido uma tragédia, inclusive com vítimas fatais”, afirmou Jorge Silva, presidente do Crea-ES.

Durante a ação, o conselho ainda emitiu três autos de infração por exercício ilegal da profissão no valor total de R$ 12.767,06.

A reportagem procurou a rede de supermercados para comentar as supostas irregularidades apontadas pelo Crea-ES. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Relembre o caso

O telhado do supermercado desabou no início da tarde de quinta-feira (9). Segundo apurações do repórter João Brito, da TV Gazeta, o estabelecimento passava por uma reforma e placas de energia solar estavam sendo instaladas no teto, que cedeu.

Funcionários do supermercado e trabalhadores que atuavam na obra disseram ao repórter que, antes de a estrutura desabar, foi possível escutar um estrondo. Após o barulho, todos saíram do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer uma avaliação e informou, em nota, que não houve vítimas. A Defesa Civil de Vila Velha também foi acionada na ocorrência.

Segundo o presidente da rede de supermercados responsável pela loja, Ricardo Mota, a unidade deve passar por reforma e ser reaberta em alguns meses. "Nossos planos são voltar a trabalhar, reconstruir, para continuar a empregabilidade e a movimentação do bairro", afirmou.