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Vistoria

Obra em telhado de supermercado que desabou era irregular, diz Crea-ES

De acordo com o órgão, há possibilidade de toda a estrutura do estabelecimento cair; incidente aconteceu em Morada da Barra, Vila Velha, na quinta-feira (9)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 fev 2023 às 20:02

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 20:02

Imagem aérea mostra os estragos causados pela queda do teto
Imagem aérea mostra os estragos causados pela queda do teto Crédito: Samy Ferreira
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou uma vistoria no supermercado de Morada da Barra, em Vila Velha, onde parte do telhado desabou na quinta-feira (9). Segundo o órgão, a obra de reforma no estabelecimento estava sendo realizada sem supervisão de profissional habilitado, sem projetos, sem Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e por empresa sem registro no conselho.
Como noticiado por A Gazeta, o estabelecimento passava por uma reforma e placas de energia solar estavam sendo instaladas no teto, que cedeu. Antes de a estrutura desabar, foi possível escutar um estrondo. Após o barulho, todos que estavam no local saíram do estabelecimento.
“A situação é de completa irregularidade. Durante as vistorias técnica e fiscal realizadas hoje (sexta-feira), alertamos ao proprietário, à comunidade e aos frequentadores do local para o extremo risco de colapso total da estrutura. Orientamos a população para que não entre no imóvel, nem se aproxime da área. Há possibilidade reais de desabamento”, declarou o gerente de relacionamento institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti.
Obra em telhado de supermercado que desabou era irregular, diz Crea-ES
O Crea-ES ressaltou que realizar obra ou serviço de engenharia sem o acompanhamento de um profissional habilitado, sem projetos e ARTs, além de ser ilegal é muito arriscado.
“A estrutura do telhado dos supermercados não suportou o peso das placas de painéis solares, que estavam sendo instaladas sem nenhum projeto, sem nenhum estudo de laudo. O teto cedeu com a implantação de 80 placas, mas, de acordo com informações que apuramos, a intenção era fixar aproximadamente 200 painéis no local. Poderia ter ocorrido uma tragédia, inclusive com vítimas fatais”, afirmou Jorge Silva, presidente do Crea-ES.
Durante a ação, o conselho ainda emitiu três autos de infração por exercício ilegal da profissão no valor total de R$ 12.767,06.
A reportagem procurou a rede de supermercados para comentar as supostas irregularidades apontadas pelo Crea-ES. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Relembre o caso

O telhado do supermercado desabou no início da tarde de quinta-feira (9). Segundo apurações do repórter João Brito, da TV Gazeta, o estabelecimento passava por uma reforma e placas de energia solar estavam sendo instaladas no teto, que cedeu.
Funcionários do supermercado e trabalhadores que atuavam na obra disseram ao repórter que, antes de a estrutura desabar, foi possível escutar um estrondo. Após o barulho, todos saíram do estabelecimento.
O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer uma avaliação e informou, em nota, que não houve vítimas. A Defesa Civil de Vila Velha também foi acionada na ocorrência.
Segundo o presidente da rede de supermercados responsável pela loja, Ricardo Mota, a unidade deve passar por reforma e ser reaberta em alguns meses. "Nossos planos são voltar a trabalhar, reconstruir, para continuar a empregabilidade e a movimentação do bairro", afirmou.
A rede de supermercados ainda está calculando os prejuízos. A Defesa Civil de Vila Velha e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estiveram no local e o proprietário foi notificado a fazer a demolição do restante da estrutura, com o acompanhamento de um profissional. Além disso, terá que dar abrigo para a família vizinha ao supermercado, devido ao risco de desabamento.

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