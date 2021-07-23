Fim de semana será de sol entre nuvens e frio no Espírito Santo

Prepare o agasalho, vem mais frio por aí!. Crédito: Carlos Alberto Silva

Sol entre nuvens, alguma chuva fraca e frio em parte do Espírito Santo . Assim deve ser o fim de semana dos capixabas. Em um inverno que tem respeitado bastante as características da estação, os termômetros não vão chegar aos 30 °C nem mesmo nas regiões mais quentes, enquanto nas áreas mais altas a mínima prevista é de 5 °C.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , neste sábado (24) a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca em pontos esparsos da Região Norte, no leste da Região Serrana e na Grande Vitória. As demais áreas do Estado devem ter predomínio de sol, sem expectativa de chuva.

Na Grande Vitória , os termômetros vão variar entre 16 °C e 28 °C. Enquanto nas áreas mais altas das regiões Sul e Serrana, a mínima prevista é de 5°C, com máxima de 24°C. Já no Norte e no Noroeste a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 26°C.

Essas condições persistem no domingo (25), mas no sudoeste do Estado os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo aos 30% à tarde, o que deve deixar o ar mais seco e favorecer a ocorrência de queimadas.

O domingo (25) será de sol entre nuvens, e chuva fraca em alguns momentos do dia apenas nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão variara entre 12 °C e 26 °C. Na Grande Vitória a mínima prevista é de 15 °C e máxima de 28 °C. Já nas regiões Sul e Serrana, a temperatura deve ficar entre 8 °C e 25 °C.

ONDA DE FRIO INTENSO