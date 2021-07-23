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Mínima de 5ºC

Fim de semana será de sol entre nuvens e frio no Espírito Santo

Umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca em alguns pontos do Estado. Na Região Serrana, a mínima prevista é 5 °C

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:59

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

23 jul 2021 às 12:59
Frio e agasalhos
Prepare o agasalho, vem mais frio por aí!. Crédito: Carlos Alberto Silva
Sol entre nuvens, alguma chuva fraca e frio em parte do Espírito Santo. Assim deve ser o fim de semana dos capixabas. Em um inverno que tem respeitado bastante as características da estação, os termômetros não vão chegar aos 30 °C nem mesmo nas regiões mais quentes, enquanto nas áreas mais altas a mínima prevista é de 5 °C.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado (24) a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca em pontos esparsos da Região Norte, no leste da Região Serrana e na Grande Vitória. As demais áreas do Estado devem ter predomínio de sol, sem expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, os termômetros vão variar entre 16 °C e 28 °C. Enquanto nas áreas mais altas das regiões Sul e Serrana, a mínima prevista é de 5°C, com máxima de 24°C. Já no Norte e no Noroeste a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 26°C.
Essas condições persistem no domingo (25), mas no sudoeste do Estado os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo aos 30% à tarde, o que deve deixar o ar mais seco e favorecer a ocorrência de queimadas. 
O domingo (25) será de sol entre nuvens, e chuva fraca em alguns momentos do dia apenas nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão variara entre 12 °C e 26 °C.  Na Grande Vitória a mínima prevista é de 15 °C e máxima de 28 °C. Já nas regiões Sul e Serrana, a temperatura deve ficar entre 8 °C e 25 °C. 

ONDA DE FRIO INTENSO

A segunda (26) e a terça-feira (27) devem seguir com sol entre nuvens e temperaturas semelhantes as do final de semana. Mas é na metade da próxima semana que uma nova onda de frio intenso deve atingir o Espírito Santo.  
Segundo o Instituto Climatempo, a frente fria deve chegar ao Estado na próxima semana, entre quarta (28) e quinta-feira (29), e há chance de novos recordes de temperatura. O frio começa a ganhar força na quinta-feira, tendo o pico entre sexta e sábado (31).

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