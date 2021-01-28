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Previsão do tempo

Fim de semana deve ter sol na maior parte do Espírito Santo

Apesar de algumas nuvens, o sol se mantém na maioria das regiões do Estado. Chove rápido, em alguns momentos do dia, nas regiões Nordeste e Norte e em parte do Noroeste

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 11:59

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 jan 2021 às 11:59
Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória
Tempo aberto e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
O capixaba pode se preparar para um fim de semana ensolarado na maior parte do Espírito Santo. A previsão do tempo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), também é de chuva rápida na região Nordeste do Estado e sem previsão de chuva para as outras regiões.
Nesta quinta-feira (28), o tempo com sol se mantém, apesar de algumas nuvens em todas as regiões do Estado. Chove rápido, em alguns momentos do dia, na região Nordeste, Norte e parte do Noroeste. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. Ainda de acordo com o Incaper, há previsão de vento com intensidade moderada em alguns momentos, no litoral da região Sul, e sul da Grande Vitória, em Vila Velha e Guarapari.
Já na sexta-feira (29), devido aos ventos costeiros, que transportam umidade do mar para o continente, poderá haver chuva rápida e fraca entre a madrugada e a manhã, na região Nordeste, com aberturas de nuvens nos demais períodos. Nas demais regiões do Estado, o sol predomina e não há previsão de chuva.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22 °C e 34 °C. Já para as áreas altas da Região Serrana, que devem registrar a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 31 °C. Na Capital, de acordo com o Climatempo, a sexta-feira terá sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva.

SÁBADO E DOMINGO

Para o sábado (30), segundo o Incaper, ficam mantidas as condições de chuva entre a madrugada e a manhã, no litoral da região Nordeste, devido aos ventos costeiros. Há previsão de aberturas de nuvens, sem chuva nos demais períodos. Nas demais regiões do Espírito Santo, não há previsão de chuva.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22 °C e 34 °C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 31 °C.
Já para o domingo (31), o Incaper prevê sol aparece entre nuvens em todo o Estado. É possível que haja chuva ocasional nas regiões Norte e Nordeste, além dos municípios do Noroeste – situados acima do Rio Doce. Nas demais regiões, o tempo segue com variação de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

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