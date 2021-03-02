Fevereiro incomum: chuva supera o dobro da média em quase todo o ES

"No verão é possível que haja períodos com chuvas intensas, mas é incomum, uma vez que fevereiro é o mês com menor precipitação do período chuvoso — que vai de outubro a abril"

"O volume de chuva ocorrido em fevereiro no Espírito Santo foi muito acima da média, causado principalmente pela formação de dois episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Além disso, a presença de umidade trazida pelos ventos alísios contribuiu para a formação de nuvens de tempestade", esclareceu o Incaper, por nota.