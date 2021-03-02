Depois de um janeiro mais seco que o normal no Espírito Santo, fevereiro chama a atenção pelo motivo contrário: o volume de chuva foi tanto que chega a ser incomum. Todo o Estado teve precipitação acima da média – e em praticamente todas as regiões o acumulado superou o dobro do que era esperado para o período.
Fevereiro incomum - chuva supera o dobro da média em quase todo o ES
A Região do Caparaó, por exemplo, registrou 400 milímetros de chuva ao longo de fevereiro, o que representa duas vezes e meia a média climatológica. O restante do Sul capixaba, que sofreu com inúmeros alagamentos nas últimas semanas, acumulou de 300 a 350 mm. Ou seja, o dobro do volume médio.
"No verão é possível que haja períodos com chuvas intensas, mas é incomum, uma vez que fevereiro é o mês com menor precipitação do período chuvoso — que vai de outubro a abril"
Ainda de acordo com dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Grande Vitória e a Região Serrana registraram de 200 a 300 mm de chuva no último mês, que também equivale ao dobro do esperado. O Norte do Estado é onde menos choveu, mas ainda assim teve um acumulado entre 150 e 250 mm.
"O volume de chuva ocorrido em fevereiro no Espírito Santo foi muito acima da média, causado principalmente pela formação de dois episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Além disso, a presença de umidade trazida pelos ventos alísios contribuiu para a formação de nuvens de tempestade", esclareceu o Incaper, por nota.
FEVEREIRO: TOP 10 DA CHUVA NO ES
- Iúna: 446,6 mm
- Ibitirama: 422,8 mm
- Irupi: 414,8 mm
- Guaçuí: 373,2 mm
- Apiacá: 362,8 mm
- Vargem Alta: 362,8 mm
- Mimoso do Sul: 360,2 mm
- Bom Jesus do Norte: 348,6 mm
- Alegre: 328 mm
- Brejetuba: 307,2 mm