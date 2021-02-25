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Dispersão de Rayleigh

Fenômeno destaca céu de Linhares e chama atenção de moradores

Moradores tiraram fotos e filmaram o céu linharense no final da tarde desta quarta-feira (24); coordenador do Incaper explicou o fenômeno

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 22:02

Publicado em 

24 fev 2021 às 22:02
Internauta de A Gazeta registrou fenômeno no céu de Linhares, no bairro Movelar
Internauta de A Gazeta registrou fenômeno no céu de Linhares, no bairro Movelar Crédito: Gaby Rodrigues
Os linharenses puderam apreciar no fim de tarde desta quarta-feira (24) um fenômeno ótico interessante, chamado de Dispersão de Rayleigh. As imagens em vídeo foram registradas pelo morador Maiki Butkovsky, de 33 anos. "Alguém sabe explicar esse fenômeno? Estou gravando até um vídeo para não parecer edição de foto. Olha aí, fenômeno diferente", diz.
"Ao sair do escritório, ainda no pátio da empresa onde trabalho, me deparei com essa perfeição", descreveu Gaby Rodrigues, que também fez fotos do fenômeno no bairro Movelar, em Linhares.
De acordo com o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos o fenômeno ótico registrado é responsável pela cor azul do céu durante a maior parte do dia.
Internauta de A Gazeta registrou fenômeno no céu de Linhares, no bairro Movelar
Internauta de A Gazeta registrou fenômeno no céu de Linhares, no bairro Movelar Crédito: Gaby Rodrigues
"Ele explica o que acontece durante o nascer ou pôr do sol e, de forma mais intensa, nas camadas mais baixas da atmosfera, especialmente na presença de nuvens", detalhou.
Ramos especifica que o chamado "Espalhamento Rayleigh" também explica (em grande parte) a coloração azul do céu, resultado da dispersão da luz solar por partículas muito menores na atmosfera, nas horas em que o sol está mais elevado. 
E para quem ficou curioso com o nome, Hugo Ramos também revelou. "Dispersão Rayleigh é uma homenagem ao matemático e físico inglês John William Strutt, conhecido como Lord Rayleigh, pesquisador dos fenômenos ondulatórios", finalizou o especialista.

ENTARDECER OU AMANHECER

De acordo com os meteorologistas do Instituto Climatempo, os feixes de luz das imagens são os chamados raios anticrepusculares, que ocorrem somente ao entardecer ou amanhecer. Do lado do sol, os especialistas apontam que deve estar ocorrendo formação de nuvens que servem de obstáculo aos raios solares, e o céu deve estar limpo no restante do trajeto até o outro lado do horizonte.
O Climatempo diz ainda que também deve ter a presença de pequenas partículas (aerossóis) que consigam refletir a luz no horizonte. "Os feixes de luz são paralelos, a convergência é apenas aparente por efeito de perspectiva", afirmou o instituto.
Ainda sobre a incidência do fenômeno, o Climatempo esclareceu que, para acontecer, ele depende da combinação destes fatores, e que não é muito comum, embora pareça ser mais fácil de observar em lugares abertos, elevados, das aeronaves em voo, em ilhas tropicais (horizonte aberto, presença de camada aerossóis uniformes com certa espessura ao longo do trajeto dos raios solares).

Atualização

25/02/2021 - 4:56
O Instituto Climatempo enviou mais informações sobre o fenômeno. O texto foi atualizado.

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