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Alerta laranja

ES tem previsão de fortes chuvas e ventos para este fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu comunicado indicando perigo de tempestades intensas em todo o Espírito Santo

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 10:53

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 abr 2023 às 10:53
Alerta laranja para todo o Espírito Santo
Alerta laranja para todo o Espírito Santo Crédito: Inmet
Quem planejava curtir praia, sol e atividades ao ar livre neste fim de semana pode ter esse plano frustrado. A previsão para este sábado e para domingo (29 e 30) é de chuvas intensas, com descarga elétrica e fortes ventos em todo o território capixaba.
Um alerta laranja, mostrando o risco potencial para tempestades, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e começou a valer a meia-noite e vai até as 23h59 de domingo (30). 
De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de tempestades com ventos intensos de 60-100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável. Há chances de o sol aparecer entre muitas nuvens.  Nas Regiões Sul e Serrana, a chuva ocorre de forma fraca. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
Na Grande Vitória, neste sábado, a temperatura deve ficar entre 23 e 31 graus celsius. No Sul, a mínima deve ser de 21º e a máxima de 32º. Nos pontos mais altos da Região Serrana, a temperatura deve variar de 17 a 26 graus. No Norte, deve ficar entre 21 e 34 graus.

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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