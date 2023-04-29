ES tem previsão de fortes chuvas e ventos para este fim de semana

Quem planejava curtir praia, sol e atividades ao ar livre neste fim de semana pode ter esse plano frustrado. A previsão para este sábado e para domingo (29 e 30) é de chuvas intensas, com descarga elétrica e fortes ventos em todo o território capixaba.
De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de tempestades com ventos intensos de 60-100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável. Há chances de o sol aparecer entre muitas nuvens. Nas Regiões Sul e Serrana, a chuva ocorre de forma fraca. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
Na Grande Vitória, neste sábado, a temperatura deve ficar entre 23 e 31 graus celsius. No Sul, a mínima deve ser de 21º e a máxima de 32º. Nos pontos mais altos da Região Serrana, a temperatura deve variar de 17 a 26 graus. No Norte, deve ficar entre 21 e 34 graus.