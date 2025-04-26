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Previsão do tempo

Saiba se vai chover durante as romarias da Festa da Penha

Umidade trazida pelos ventos costeiros deixa o tempo instável em todo o Estado; tempo deve melhorar apenas na segunda-feira (30), Dia de Nossa Senhora da Penha

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 10:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2025 às 10:09
O capixaba terá um feriadão de tempo instável, com chances de chover durante as romarias da Festa da Penha. A previsão para este sábado (26) é de chuva em todas as regiões do Espírito Santo. Isso ocorre por conta da umidade trazida pelos ventos costeiros, que terão intensidade moderada ao longo de todo o litoral.
As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os termômetros devem marcar mínima de 16ºC e máxima de 30ºC. 
Já neste domingo (27), será de variação de nuvens ao longo do dia, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, conforme o Incaper. A temperatura varia de 16ºC a 30ºC.
Para 18 cidades capixabas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chances de fortes precipitações, de 20 e 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). O alerta vale até as 10 horas de domingo.
Cidades com alerta amarelo
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
Na segunda-feira (28), Dia de Nossa Senhora da Penha, não há previsão de chuva. De acordo com Incaper, o tempo fica parcialmente nublado em todas as regiões. Os termômetros devem marcar mínima de 17ºC e máxima de 31ºC.
Fiéis acompanham missa debaixo de chuva em frente à Catedral de Vitória
Em 2023, choveu durante a Romaria dos Homens Crédito: Vitor Jubini

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