Saiba se vai chover durante as romarias da Festa da Penha

O capixaba terá um feriadão de tempo instável, com chances de chover durante as romarias da Festa da Penha. A previsão para este sábado (26) é de chuva em todas as regiões do Espírito Santo. Isso ocorre por conta da umidade trazida pelos ventos costeiros, que terão intensidade moderada ao longo de todo o litoral.

As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os termômetros devem marcar mínima de 16ºC e máxima de 30ºC.

Já neste domingo (27), será de variação de nuvens ao longo do dia, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, conforme o Incaper. A temperatura varia de 16ºC a 30ºC.

Para 18 cidades capixabas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chances de fortes precipitações, de 20 e 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). O alerta vale até as 10 horas de domingo.

Cidades com alerta amarelo

Água Doce do Norte

Águia Branca

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Mantenópolis

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Gabriel da Palha

São Mateus

Vila Pavão

Vila Valério

Na segunda-feira (28), Dia de Nossa Senhora da Penha, não há previsão de chuva. De acordo com Incaper, o tempo fica parcialmente nublado em todas as regiões. Os termômetros devem marcar mínima de 17ºC e máxima de 31ºC.