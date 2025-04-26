Saiba se vai chover durante as romarias da Festa da Penha

O capixaba terá um feriadão de tempo instável, com chances de chover durante as romarias da Festa da Penha. A previsão para este sábado (26) é de chuva em todas as regiões do Espírito Santo. Isso ocorre por conta da umidade trazida pelos ventos costeiros, que terão intensidade moderada ao longo de todo o litoral.
As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os termômetros devem marcar mínima de 16ºC e máxima de 30ºC.
Já neste domingo (27), será de variação de nuvens ao longo do dia, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, conforme o Incaper. A temperatura varia de 16ºC a 30ºC.
Para 18 cidades capixabas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chances de fortes precipitações, de 20 e 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). O alerta vale até as 10 horas de domingo.
Cidades com alerta amarelo
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Vila Pavão
- Vila Valério
Na segunda-feira (28), Dia de Nossa Senhora da Penha, não há previsão de chuva. De acordo com Incaper, o tempo fica parcialmente nublado em todas as regiões. Os termômetros devem marcar mínima de 17ºC e máxima de 31ºC.