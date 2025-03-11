ES sob alertas do Inmet e da Defesa Civil para chuvas intensas

O dia começou com um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuvas fortes em 20 cidades capixabas das regiões Sul e Caparaó, mas horas depois a Defesa Civil Estadual divulgou um boletim de atenção envolvendo também parte das regiões Serrana e Metropolitana. Devido à previsão de grandes acumulados de chuva, sobretudo para as cidades sulinas, o órgão enviou mensagem de texto para celulares de moradores alertando sobre a probabilidade de desastres naturais como enchentes e deslizamento de terra.