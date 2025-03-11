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Tempo

ES sob alertas do Inmet e da Defesa Civil para chuvas intensas

Juntos, avisos meteorológicos valem para as regiões Sul e Caparaó e parte da Serrana e Metropolitana

Publicado em 11 de Março de 2025 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 16:07
O dia começou com um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuvas fortes em 20 cidades capixabas das regiões Sul e Caparaó, mas horas depois a Defesa Civil Estadual divulgou um boletim de atenção envolvendo também parte das regiões Serrana e Metropolitana. Devido à previsão de grandes acumulados de chuva, sobretudo para as cidades sulinas, o órgão enviou mensagem de texto para celulares de moradores alertando sobre a probabilidade de desastres naturais como enchentes e deslizamento de terra. 

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