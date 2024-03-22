ES recebe três alertas de perigo para chuva e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuva para o Espírito Santo, diante da previsão de chegada de uma frente fria ao Estado. Os avisos valem desta sexta-feira (22) até o fim de semana e tem níveis de perigo diferentes. Veja abaixo qual cidade cada um abrange e a previsão para cada localidade.
Alerta vermelho (grande perigo)
- Mais alta classificação de risco do Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, vale até domingo (24) e prevê chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. O aviso abrange 31 cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó. Confira abaixo quais são.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Alerta laranja (perigo)
- Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. É válido até sábado (22). Confira as cidades em laranja abaixo.
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Guarapari
- Iconha
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Pancas
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
Alerta amarelo (perigo potencial)
- Chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Confira as cidades em amarelo abaixo.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória