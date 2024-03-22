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ES recebe três alertas de perigo para chuva e ventos fortes

Tempo deve ficar chuvoso no Estado neste fim de semana devido à chegada de uma frente fria na Região Sudeste do Brasil

Publicado em 22 de Março de 2024 às 10:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 mar 2024 às 10:44
Inmet emitiu três alertas diferentes para o Espírito Santo
Inmet emitiu três alertas diferentes para o Espírito Santo Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuva para o Espírito Santo, diante da previsão de chegada de uma frente fria ao Estado. Os avisos valem desta sexta-feira (22) até o fim de semana e tem níveis de perigo diferentes. Veja abaixo qual cidade cada um abrange e a previsão para cada localidade.

Alerta vermelho (grande perigo)

  • Mais alta classificação de risco do Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, vale até domingo (24) e prevê chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. O aviso abrange 31 cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó. Confira abaixo quais são. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante

Alerta laranja (perigo)

  • Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. É válido até sábado (22). Confira as cidades em laranja abaixo.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Alto Rio Novo
  4. Anchieta
  5. Baixo Guandu
  6. Brejetuba
  7. Cariacica
  8. Colatina
  9. Domingos Martins
  10. Guarapari
  11. Iconha
  12. Itaguaçu
  13. Itapemirim
  14. Itarana
  15. Laranja da Terra
  16. Mantenópolis
  17. Marechal Floriano
  18. Pancas
  19. Piúma
  20. Rio Novo do Sul
  21. Santa Leopoldina
  22. Santa Maria de Jetibá
  23. Santa Teresa
  24. Vargem Alta
  25. Viana
  26. Vila Velha

Alerta amarelo (perigo potencial)

  • Chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Confira as cidades em amarelo abaixo.
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Cariacica
  9. Colatina
  10. Conceição da Barra
  11. Ecoporanga
  12. Fundão
  13. Governador Lindenberg
  14. Guarapari
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Jaguaré
  18. João Neiva
  19. Linhares
  20. Mantenópolis
  21. Marilândia
  22. Montanha
  23. Nova Venécia
  24. Pancas
  25. Pinheiros
  26. Ponto Belo
  27. Rio Bananal
  28. Santa Leopoldina
  29. Santa Maria de Jetibá
  30. Santa Teresa
  31. São Domingos do Norte
  32. São Gabriel da Palha
  33. São Mateus
  34. São Roque do Canaã
  35. Serra
  36. Sooretama
  37. Viana
  38. Vila Pavão
  39. Vila Valério
  40. Vila Velha
  41. Vitória

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