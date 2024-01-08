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Cadê o sol?

ES recebe mais dois alertas de perigo para chuva e ventos fortes

Fim de semana foi de sol no Espírito Santo, mas próximos dias devem ser de chuva, conforme previsão da meteorologia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jan 2024 às 11:07

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:07

Chuva
Chuva e tempo fechado em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Como previsto pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), apesar de a chuva ter dado uma trégua no fim de semana, os próximos dias serão chuvosos no Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de risco para precipitações intensas no Estado. O laranja, de perigo, e o amarelo, de perigo potencial, são válidos até as 23h59 desta segunda-feira (8). 
  • Alerta laranja (perigo): válido para 53 cidades, mostra que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira abaixo os municípios. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Ecoporanga
  19. Governador Lindenberg
  20. Guaçuí
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jerônimo Monteiro
  29. João Neiva
  30. Laranja da Terra
  31. Linhares
  32. Mantenópolis
  33. Marechal Floriano
  34. Marilândia
  35. Montanha
  36. Mucurici
  37. Muniz Freire
  38. Nova Venécia
  39. Pancas
  40. Pinheiros
  41. Ponto Belo
  42. Rio Bananal
  43. Santa Leopoldina
  44. Santa Maria de Jetibá
  45. Santa Teresa
  46. São Domingos do Norte
  47. São Gabriel da Palha
  48. São Mateus
  49. São Roque do Canaã
  50. Vargem Alta
  51. Venda Nova do Imigrante
  52. Vila Pavão
  53. Vila Valério
Alerta amarelo (perigo potencial): válido para 47 cidades, onde pode chover entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja abaixo as localidades:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Aracruz
  6. Atílio Vivacqua
  7. Boa Esperança
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Fundão
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibiraçu
  18. Iconha
  19. Itapemirim
  20. Jaguaré
  21. Jerônimo Monteiro
  22. João Neiva
  23. Linhares
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Marilândia
  27. Mimoso do Sul
  28. Montanha
  29. Muqui
  30. Pedro Canário
  31. Pinheiros
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Bananal
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São José do Calçado
  40. São Mateus
  41. Serra
  42. Sooretama
  43. Vargem Alta
  44. Viana
  45. Vila Valério
  46. Vila Velha
  47. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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