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Tempo instável

ES recebe alerta de chuvas intensas para 46 cidades; veja quais

Conforme aviso do Inmet, válido até a manhã desta terça-feira (11), há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2023 às 12:44

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 12:44

Tempo fechado e com chuva em Vitória, devido à atuação de uma zona de convergência
Vitória está entre as cidades listadas pelo alerta do Inmet Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo recebeu, no fim da manhã desta segunda-feira (10), um novo alerta de chuvas intensas para 46 cidades das regiões Norte, Serrana e Grande Vitória. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 10h desta terça-feira (11) e informa sobre o risco de até 50 mm de chuva por dia, incluindo ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.
De acordo com o alerta do Inmet, há ainda chance de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é de cor amarelo, de perigo potencial – o segundo entre os três graus de risco.

Veja a lista de cidades incluídas no alerta:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Cariacica
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Governador Lindenberg
  16. Ibiraçu
  17. Itaguaçu
  18. Itarana
  19. Jaguaré
  20. João Neiva
  21. Laranja da Terra
  22. Linhares
  23. Mantenópolis
  24. Marilândia
  25. Montanha
  26. Mucurici
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Pedro Canário
  30. Pinheiros
  31. Ponto Belo
  32. Rio Bananal
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. Santa Teresa
  36. São Domingos do Norte
  37. São Gabriel da Palha
  38. São Mateus
  39. São Roque do Canaã
  40. Serra
  41. Sooretama
  42. Viana
  43. Vila Pavão
  44. Vila Valério
  45. Vila Velha
  46. Vitória

Instruções:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ES recebe alerta de chuvas intensas para 46 cidades

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