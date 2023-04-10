ES recebe alerta de chuvas intensas para 46 cidades; veja quais

O Espírito Santo recebeu, no fim da manhã desta segunda-feira (10), um novo alerta de chuvas intensas para 46 cidades das regiões Norte, Serrana e Grande Vitória. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 10h desta terça-feira (11) e informa sobre o risco de até 50 mm de chuva por dia, incluindo ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.
De acordo com o alerta do Inmet, há ainda chance de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é de cor amarelo, de perigo potencial – o segundo entre os três graus de risco.
Veja a lista de cidades incluídas no alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ES recebe alerta de chuvas intensas para 46 cidades