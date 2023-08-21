ES recebe alerta amarelo para risco de tempestade e queda de granizo

Todas as cidades do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestade e queda de granizo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale da manhã desta segunda-feira (21) até as 10h de terça-feira (22).
Pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de queda de granizo. Mesmo com o alerta de perigo, o Inmet classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva no Espírito Santo decorre da passagem de uma frente fria pelo litoral.