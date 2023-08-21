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ES recebe alerta amarelo para risco de tempestade e queda de granizo

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva no Estado decorre da passagem de uma frente fria pelo litoral
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 ago 2023 às 11:01

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 11:01

ES recebe alerta amarelo para risco de tempestade e queda de granizo
ES recebe alerta amarelo para risco de tempestade e queda de granizo Crédito: Inmet
Todas as cidades do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestade e queda de granizo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale da manhã desta segunda-feira (21) até as 10h de terça-feira (22). 
Pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de queda de granizo. Mesmo com o alerta de perigo, o Inmet classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva no Espírito Santo decorre da passagem de uma frente fria pelo litoral

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