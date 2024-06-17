ES pode ter tempo chuvoso até o inverno; veja o que esperar na estação

Manhã de segunda-feira (17) foi de tempo fechado na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Até a chegada do inverno no hemisfério sul, marcada para a próxima quinta-feira (20), o Espírito Santo deve ter tempo instável em boa parte do território. Há previsão de chuva em quase todo o Estado, enquanto outras partes devem ter sol entre nuvens, com temperaturas mais baixas do que no início do ano, por exemplo.

Os próximos dias devem seguir a tendência desta segunda-feira (17) na Grande Vitória : tempo nublado, temperaturas amenas e chance de chuva fraca.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a chuva vista na região Metropolitana do ES foi provocada por uma umidade trazida pelos ventos costeiros. Em Vitória, as temperaturas devem variar entre 19 °C e 30 °C. Também há previsão de chuva para esta segunda (17) no litoral Norte. As regiões Serrana e Sul não devem ser afetadas pela chuva. Em Santa Teresa, a máxima não deve ultrapassar os 25 °C.

ES tem previsão de chuva até a próxima quarta-feira (19) Crédito: Reprodução | Incaper

Veja o dia a dia da previsão do tempo:

Segunda-feira (17): A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca na Grande Vitória, na região Nordeste e em trechos da região Norte. O vento sopra de fraco a moderado entre o litoral sul e o metropolitano.



A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca na Grande Vitória, na região Nordeste e em trechos da região Norte. O vento sopra de fraco a moderado entre o litoral sul e o metropolitano. Terça-feira (18): Há previsão de chuva Grande Vitória, na região Nordeste e em trechos da região Norte. O vento sopra de fraco a moderado por todo o litoral.



Há previsão de chuva Grande Vitória, na região Nordeste e em trechos da região Norte. O vento sopra de fraco a moderado por todo o litoral. Quarta-feira (19): Último dia do outono deve ter ventos úmidos vindos do oceano, provocando chuva na região Nordeste. Não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra de fraco a moderado no trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas intensas no litoral sul.



Último dia do outono deve ter ventos úmidos vindos do oceano, provocando chuva na região Nordeste. Não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra de fraco a moderado no trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas intensas no litoral sul. Quinta-feira (20): As primeiras horas do inverno devem ter chuva fraca na região Nordeste. Não há previsão de chuva na Grande Vitória. O vento sopra de fraco a moderado por todo o litoral.



O que esperar do inverno no ES?

Inverno chega ao hemisfério sul na quinta-feira (20); veja o que esperar Crédito: Ricardo Medeiros

O inverno começa no dia 20 de junho, às 17h51, pelo horário de Brasília, quando ocorre o solstício de inverno - as horas de luz do dia são mais curtas e noites mais longas, marcando o início da estação mais fria do ano.

De acordo com o Climatempo, o inverno deve ter tempo seco no Sudeste do Brasil. Com chuva abaixo da média para a estação. O instituto chama atenção especialmente para parte de Minas Gerais e o interior de São Paulo. O Espírito Santo, segundo o Climatempo, deve ter nuvens carregadas com tempo nublado ao longo da estação, mas "baixos volumes e chuvas fracas".

Por conta da atuação de bloqueios atmosféricos, que favorecem tempo muito seco, as temperaturas ficam acima da média no litoral do Espírito Santo. Outras áreas também devem ter a mesma tendência, como o Rio de Janeiro, São Paulo e o Triângulo Mineiro.