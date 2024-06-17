ES pode ter tempo chuvoso até o inverno; veja o que esperar na estação

Até a chegada do inverno no hemisfério sul, marcada para a próxima quinta-feira (20), o Espírito Santo deve ter tempo instável em boa parte do território. Há previsão de chuva em quase todo o Estado, enquanto outras partes devem ter sol entre nuvens, com temperaturas mais baixas do que no início do ano, por exemplo.
Os próximos dias devem seguir a tendência desta segunda-feira (17) na Grande Vitória: tempo nublado, temperaturas amenas e chance de chuva fraca.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva vista na região Metropolitana do ES foi provocada por uma umidade trazida pelos ventos costeiros. Em Vitória, as temperaturas devem variar entre 19 °C e 30 °C. Também há previsão de chuva para esta segunda (17) no litoral Norte. As regiões Serrana e Sul não devem ser afetadas pela chuva. Em Santa Teresa, a máxima não deve ultrapassar os 25 °C.
Veja o dia a dia da previsão do tempo:
- Segunda-feira (17): A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca na Grande Vitória, na região Nordeste e em trechos da região Norte. O vento sopra de fraco a moderado entre o litoral sul e o metropolitano.
- Terça-feira (18): Há previsão de chuva Grande Vitória, na região Nordeste e em trechos da região Norte. O vento sopra de fraco a moderado por todo o litoral.
- Quarta-feira (19): Último dia do outono deve ter ventos úmidos vindos do oceano, provocando chuva na região Nordeste. Não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra de fraco a moderado no trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas intensas no litoral sul.
- Quinta-feira (20): As primeiras horas do inverno devem ter chuva fraca na região Nordeste. Não há previsão de chuva na Grande Vitória. O vento sopra de fraco a moderado por todo o litoral.
O que esperar do inverno no ES?
O inverno começa no dia 20 de junho, às 17h51, pelo horário de Brasília, quando ocorre o solstício de inverno - as horas de luz do dia são mais curtas e noites mais longas, marcando o início da estação mais fria do ano.
De acordo com o Climatempo, o inverno deve ter tempo seco no Sudeste do Brasil. Com chuva abaixo da média para a estação. O instituto chama atenção especialmente para parte de Minas Gerais e o interior de São Paulo. O Espírito Santo, segundo o Climatempo, deve ter nuvens carregadas com tempo nublado ao longo da estação, mas "baixos volumes e chuvas fracas".
Por conta da atuação de bloqueios atmosféricos, que favorecem tempo muito seco, as temperaturas ficam acima da média no litoral do Espírito Santo. Outras áreas também devem ter a mesma tendência, como o Rio de Janeiro, São Paulo e o Triângulo Mineiro.
No interior do Estado capixaba, o ar seco favorece forte a chamada "perda radiativa" durante as madrugadas. Isso significa que as madrugadas devem ser mais frias que o normal e as tardes, mais quentes. O ar frio polar chega em algumas ocasiões no mês de julho na Região Sul do Espírito Santo.